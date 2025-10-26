L'iPad Pro M6 serait refroidi par une chambre à vapeur

Apple prépare une amélioration discrète mais importante pour sa prochaine génération d'iPad Pro : l'intégration d'un système de refroidissement par chambre à vapeur. Cette technologie, déjà présente sur les iPhone 17 Pro et Pro Max lancés cette année, permettrait à la tablette haut de gamme de maintenir ses performances maximales sans ventilateur ni compromis sur sa finesse légendaire

Une réponse aux limites thermiques actuelles

Avec l'iPad Pro M4 lancé l'année dernière, Apple avait déjà revu son système de dissipation thermique en ajoutant un dissipateur en cuivre qui évacue la chaleur via le logo Apple au dos de l'appareil. Cette solution s'avère toutefois insuffisante pour les exigences croissantes des puces les plus récentes. Selon Mark Gurman de Bloomberg, la chambre à vapeur figurerait désormais sur la feuille de route d'Apple, avec une intégration prévue dès la prochaine mise à jour majeure. Le calendrier habituel de rafraîchissement de 18 mois pointe vers un lancement au printemps 2027, juste après la sortie récente de l'iPad Pro M5 cette semaine.​

La chambre à vapeur, une solution d'avenir

Cette technologie repose sur un principe simple mais efficace : une chambre contenant un liquide qui s'évapore au contact de la puce, puis se condense ailleurs avant d'être ramené par capillarité. Ce cycle permet de déplacer la chaleur loin du processeur et d'éviter le bridage thermique. Sur l'iPhone 17 Pro, elle a pratiquement éliminé les problèmes de surchauffe lors d'un usage quotidien, notamment en gaming. L'enjeu est d'autant plus important que même certains MacBook Pro M5 avec ventilateur montrent des signes de limitation thermique avant d'atteindre leurs performances maximales.​

La chambre à vapeur de l'iPhone 17 Pro

L'iPad Pro M6 devrait embarquer la puce 2 nm de TSMC, destinée à équiper les Mac fin 2026. Si cette innovation fonctionne sur tablette, Apple pourrait l'étendre à d'autres appareils sans ventilateur comme le MacBook Air, qui s'appuie aujourd'hui uniquement sur son châssis en aluminium pour gérer la température.