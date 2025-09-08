Le lancement de l’iPad Pro M5 serait imminent !

L’événement d’Apple prévu demain 9 septembre 2025 s’annonce comme une vitrine majeure, avec plus de huit nouveaux produits attendus, dont la gamme iPhone 17 en tête d’affiche. Cependant, de nouveaux indices suggèrent que l’iPad Pro M5 pourrait aussi faire une incursion surprise, une première depuis des années pour une tablette haut de gamme.

Les produits Apple attendus demain

Apple devrait dévoiler quatre modèles d’iPhone 17 (dont l'intrigant iPhone 17 Air), l’Apple Watch Series 11, l’Apple Watch Ultra 3, les AirPods Pro 3, et peut-être l’Apple Watch SE 3. Bien que ces produits aient fait l’objet de nombreuses rumeurs, l’iPad Pro 2025 – doté de la première puce M5 d’Apple – n’était pas initialement attendu en raison d’une liste de lancements déjà chargée. La puce M5, qui pourrait offrir une séparation CPU et GPU de niveau serveur, mériterait une présentation conséquente, rendant un lancement en septembre ambitieux.

Nouveaux indices pointant vers un lancement de l’iPad Pro M5

Un leaker réputé sur X a publié des spécifications détaillées pour l’iPad Pro M5 (modèles 11 pouces et 13 pouces en configurations Wi-Fi et cellulaire) ainsi que pour la nouvelle gamme Apple Watch. Le timing de ces publications, juste avant l’événement du 9 septembre, est significatif – d’autant plus que les montres sont certaines d’être lancées. Cela suggère que l’iPad Pro pourrait également faire partie de l’événement. Les noms de code sont J817, J818, J820, et J821.



De plus, le 9 septembre 2025 marque exactement 10 ans depuis l’annonce du premier iPad Pro, le 9 septembre 2015. Lancer l’iPad Pro M5 à cette date anniversaire serait un jalon symbolique pour Apple, comme pour l'iPhone X en 2017. Avec la sortie imminente d’iPadOS 26 – la mise à jour logicielle la plus importante à ce jour pour la productivité sur iPad – le moment semble idéal pour un nouvel iPad Pro. Mis à part la puce, ne vous attendez pas à de grands changements, l'iPad Pro M4 ayant déjà revu son design, son écran (passage à l'OLED) et son processeur.

Un évènement en direct sur iSoft

Si Apple inclut l’iPad Pro M5, ce keynote pourrait être l’un des plus riches en annonces matérielles depuis des années. Vous pourrez suivre demain soir l’événement Apple en direct sur iPhoneSoft.fr en français pour toutes les dernières mises à jour et annonces.