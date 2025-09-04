iPhone 17 Air : prix de départ à 1 099 $ avec 256 Go !

iphone 17 iconSelon TrendForce, l'iPhone 17 Air, qui remplacera l'iPhone 16 Plus dans quelques jours, devrait débuter à 1 099 $ avec 256 Go de stockage et atteindra 1 499 $ pour la version 1 To. De quoi refroidir certains clients, l'appareil ultra fin proposant quelques concessions pour tenir sa taille mannequin.

Une grille tarifaire qui pique

Les prix et capacités de stockage sont les suivants :

  • 256 Go : 1 099 $ -> possiblement 1 259 € en France
  • 512 Go : 1 299 $ -> possiblement 1 499 € en France
  • 1 To : 1 499 $ -> possiblement 1 749 € en France
iphone 17 air rendus noir majin bu

L'iPhone 17 standard conservera son prix de départ de 799 $ avec 128 Go, soit 969 € chez nous, tandis que les iPhone 17 Pro et Pro Max disposeront de 256 Go en base et verront des augmentations de prix de 50 à 100 $ par palier par rapport à l'année dernière.

Les iPhone 17 et Air sont censés intégrer la puce A19, tandis que les modèles Pro adopteront la puce A19 Pro. L'Air, le Pro et le Pro Max auront 12 Go de RAM (contre 8 Go auparavant), tandis que le modèle standard conservera 8 Go. Tous les modèles de l'iPhone 17 disposeront d'écrans ProMotion à 120 Hz, une première dans l'histoire d'Apple.

TrendForce anticipe une augmentation de 3,5 % des livraisons de la série iPhone 17 par rapport à la gamme iPhone 16, les modèles Pro restant les principaux moteurs des ventes.

Apple devrait dévoiler la gamme iPhone 17 lors de son événement « Awe dropping » le 9 septembre, en direct sur notre page keynote, avec un lancement potentiel le 19 septembre. Restez connecté sur iPhoneSoft pour ne rien manquer, une mise à jour importante de l'application iSoft arrivera entre temps.

6 réactions

Ben - iPhone

@Hugo
Oui donc inuite de d’affirmer que les augmentations sont véridiques étant donné que ça ne l’est pas 😊

04/09/2025 à 14h26

Oliver60 - iPhone premium

@Hugo
D’où le fait que l’article soit inutile comme le précédent du coup 😋

04/09/2025 à 14h16

MaxiMinaj - iPhone

1 caméra ? 1 mini batterie ? Juste cela fait que tout le monde est excité à cause d’un iPhone qui ne promet que du retour en arrière ⏮️, Apple aura mon argent pour le 17 Pro Max seulement

04/09/2025 à 14h08

Hugo - iPhone premium

@Ben
Ouai mais c’est un autre cabinet d’analyse donc on verra qui a raison !

04/09/2025 à 13h57

Ben - iPhone

Article inutile étant donné qu’il y a encore 2 jours JP Morgan annonçait des prix similaire à l’année dernière sauf pour le modèle pro de base que lui verrait son prix augmenter suite à une augmentation de sa capacité de base

04/09/2025 à 13h13

Packiie33 - iPhone premium

Eh ben 1300€, pour l’iPhone 17 Air, vaux mieux investir 100€ de plus et se prendre le Pro Max, on aura moins l’impression de se faire douiller par Apple 😂😂😂😂😂

04/09/2025 à 13h01

