iPhone 17 : le stockage 256 Go plus lent que les autres capacités

Apple a enfin franchi le cap : tous les iPhone 17 démarrent désormais à 256 Go de stockage, contre 128 Go pour la génération précédente. Un doublement bienvenu qui ne coûte pas un euro de plus aux consommateurs. Pourtant, cette générosité apparente cache une petite déception technique que viennent de révéler des tests menés en Chine. Les modèles d'entrée de gamme en termes de capacité ne profitent pas des mêmes puces de stockage que leurs homologues mieux dotés.

Des performances inégales selon la capacité

Le YouTuber chinois DirectorFeng a passé au crible les différentes configurations avec l'application de benchmark AnTuTu. Les résultats sont sans appel : les iPhone 17, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max en version 256 Go plafonnent autour de 90 000 à 100 000 points dans les tests de stockage. À titre de comparaison, les variantes 512 Go et 1 To grimpent jusqu'à 150 000 points environ, soit une différence de 50% sur le papier.

En vitesse pure, l'iPhone 17 avec 256 Go atteint 1 653 Mo/s en lecture séquentielle et 1 749 Mo/s en écriture. Des chiffres honorables qui se rapprochent des performances d'un SSD externe comme le Samsung T9, mais qui restent en retrait par rapport aux capacités supérieures. Apple n'a jamais communiqué officiellement sur ces différences, une pratique courante dans l'industrie mais qui mérite d'être mentionnée.

L'iPhone Air échappe à la règle

Contre toute attente, l'iPhone Air se démarque du lot. Quelle que soit sa capacité de stockage, ce modèle affiche des performances spectaculaires : 3 246 Mo/s en lecture et 4 195 Mo/s en écriture séquentielle. Ces débits surpassent même ceux du MacBook Air M3, pourtant reconnu pour son excellent stockage. Une prouesse technique qui rend d'autant plus frustrante la limitation du port USB-C à la norme USB 2.0, bridant les transferts à 60 Mo/s maximum.

Pour la majorité des utilisateurs, ces écarts de performance resteront imperceptibles au quotidien. Les applications se lancent instantanément, iOS gère intelligemment la mémoire, et les puces A19 compensent largement ces différences. Mais pour ceux qui manipulent régulièrement de gros fichiers ou qui recherchent les meilleures performances possibles, cette information peut peser dans la balance lors du choix de la capacité de stockage.



Source