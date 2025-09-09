Tous les iPhone 17 passent à 256 Go et ProMotion 120 Hz

Avec l’iPhone 17, Apple met fin à deux frustrations récurrentes des dernières années. Tous les modèles passent enfin à l’écran ProMotion 120 Hz, et la capacité de stockage minimale double pour atteindre 256 Go, y compris sur l’iPhone 17 standard et l’iPhone Air. Ces évolutions placent l’iPhone 17 au niveau attendu par les utilisateurs en 2025, tout en ajustant discrètement les prix pour les modèles Pro.

Deux problèmes résolus mais un prix encore plus élevé pour le Pro

Cette année, Apple a réglé deux problèmes majeurs qui persistaient depuis plusieurs générations.

Premièrement, l’écran ProMotion 120 Hz fait enfin son apparition sur l’iPhone de base. Avec l’iPhone 17, l’ère du 60 Hz pour le modèle standard prend fin en 2025. Tous les iPhone 17, qu’il s’agisse du modèle classique, du Pro ou du Air, disposent désormais de la technologie 120 Hz, offrant une fluidité nettement supérieure pour le défilement, les jeux et les animations.

Deuxièmement, Apple met un terme à la capacité de stockage minimale de 128 Go. Dorénavant, le modèle de base de chaque iPhone 17 démarre à 256 Go. Cela concerne l’iPhone 17 standard, l’iPhone Air, qui commence aussi à 256 Go, ainsi que l’iPhone 17 Pro, qui obtient cette capacité minimale également. Une évolution bienvenue pour les utilisateurs qui stockent de plus en plus de photos, vidéos et applications sur leurs appareils.

Côté tarifs, le prix de départ de l’iPhone 17 standard reste inchangé et reste sous les 1000 €. En revanche, l’iPhone 17 Pro voit son prix de lancement augmenter de 100 € par rapport au 16 Pro, atteignant désormais 1329 €. Cette tarification crée un écart avec l’iPhone Air, qui démarre à 1229 €, un prix jugé élevé pour un modèle non Pro, même si ses caractéristiques se rapprochent de celles des modèles supérieurs.

Avec ces deux changements — l’écran ProMotion 120 Hz sur tous les modèles et la capacité minimale de 256 Go — Apple répond aux attentes des utilisateurs et corrige enfin des lacunes persistantes depuis plusieurs années, tout en ajustant légèrement ses tarifs pour les modèles haut de gamme.