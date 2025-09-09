Tous les iPhone 17 passent à 256 Go et ProMotion 120 Hz

iphone 17 iconAvec l’iPhone 17, Apple met fin à deux frustrations récurrentes des dernières années. Tous les modèles passent enfin à l’écran ProMotion 120 Hz, et la capacité de stockage minimale double pour atteindre 256 Go, y compris sur l’iPhone 17 standard et l’iPhone Air. Ces évolutions placent l’iPhone 17 au niveau attendu par les utilisateurs en 2025, tout en ajustant discrètement les prix pour les modèles Pro.

Deux problèmes résolus mais un prix encore plus élevé pour le Pro

Cette année, Apple a réglé deux problèmes majeurs qui persistaient depuis plusieurs générations.

Premièrement, l’écran ProMotion 120 Hz fait enfin son apparition sur l’iPhone de base. Avec l’iPhone 17, l’ère du 60 Hz pour le modèle standard prend fin en 2025. Tous les iPhone 17, qu’il s’agisse du modèle classique, du Pro ou du Air, disposent désormais de la technologie 120 Hz, offrant une fluidité nettement supérieure pour le défilement, les jeux et les animations.

Deuxièmement, Apple met un terme à la capacité de stockage minimale de 128 Go. Dorénavant, le modèle de base de chaque iPhone 17 démarre à 256 Go. Cela concerne l’iPhone 17 standard, l’iPhone Air, qui commence aussi à 256 Go, ainsi que l’iPhone 17 Pro, qui obtient cette capacité minimale également. Une évolution bienvenue pour les utilisateurs qui stockent de plus en plus de photos, vidéos et applications sur leurs appareils.

Côté tarifs, le prix de départ de l’iPhone 17 standard reste inchangé et reste sous les 1000 €. En revanche, l’iPhone 17 Pro voit son prix de lancement augmenter de 100 € par rapport au 16 Pro, atteignant désormais 1329 €. Cette tarification crée un écart avec l’iPhone Air, qui démarre à 1229 €, un prix jugé élevé pour un modèle non Pro, même si ses caractéristiques se rapprochent de celles des modèles supérieurs.

Avec ces deux changements — l’écran ProMotion 120 Hz sur tous les modèles et la capacité minimale de 256 Go — Apple répond aux attentes des utilisateurs et corrige enfin des lacunes persistantes depuis plusieurs années, tout en ajustant légèrement ses tarifs pour les modèles haut de gamme.

5 réactions

i16-399 - iPhone premium

@jmarc91

Encore avec tes réflexions bidon !!!
Celui qui a un iPhone de plus de 5 ans et qui veux changer pour un 17 est une fashion victime ? Tu racontes vraiment n’importe quoi à chaque fois 🤣

09/09/2025 à 23h55

jmarc91 - iPad premium

Franchement même si j avait les moyens je garde mon 15 pro max!! Ça suffit largement pour sont utilisation de tout les jours et le bloc objectif est plus beau en plus mdr c est juste pour les fashion victimes qui vont vouloir ce la peter avec le dernier iPhone sortie même si ils doivent s endetter mdrrrrr

09/09/2025 à 23h12

GuiJacq - iPhone premium

@Ambiance XXL
C’est pareil pour Google ils font payer également au delà de 10Go je crois.
Après… 99 centimes par mois…
Je pense que c’est surtout car la majorité de leurs utilisateurs ne trient pas leurs photos / vidéos et tout le reste donc ça chiffrerait vite s’ils « offraient » 50 Go.

09/09/2025 à 22h59

Ambiance XXL - iPhone

@Ambiance XXL
D’ailleurs, on peut aussi le remarquer avec les 5 Go du Cloud. Là aussi c’est une catastrophe. Si tu veux plus faut payer, c’est une vision des choses qui n’exaspère au plus haut Point.
Ne fait rien de bon pour ses clients . Seulement de les racketter au maximum..

09/09/2025 à 22h39

Ambiance XXL - iPhone

De toute façon, Apple est déplorable depuis des décennies sur tous ses appareils au niveau des Go des disques durs. Tout ça, c’est pour gagner de l’argent exclusivement.
Par compte pour l’iPhone 17 pro Max peut-être , l’augmentation des prix est aux relations avec les gigaoctets supplémentaires. Donc c’est encore pour l’argent y a rien que ça. Il faut qu’ils arrêtent de prendre les acheteurs pour des billes.. on n’en a marre de cette politique menée par Apple sur la puissance des appareils.

09/09/2025 à 22h36

