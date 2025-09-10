Les capacités de batterie des iPhone 17

Apple vient de dévoiler ses nouveaux iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max. Parmi les annonces, les capacités de batterie des différents modèles ont été précisées, révélant des améliorations notables par rapport aux générations précédentes.

Capacités de batterie des iPhone 17 : des améliorations notables

Lors de son événement « Awe Dropping » du 9 septembre 2025, Apple a dévoilé ses modèles iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max. Les informations au sujet de la batterie révèlent des améliorations significatives par rapport aux modèles précédents concernant la capacité de batterie en mAh.

Capacités de batterie des nouveaux modèles

Voici les capacités de batterie confirmées par Apple :

iPhone 17 : 3 692 mAh (+3,7 % par rapport à l’iPhone 16)

3 692 mAh (+3,7 % par rapport à l’iPhone 16) iPhone Air : 3 149 mAh

3 149 mAh iPhone 17 Pro : 4 252 mAh (+18,7 % par rapport à l’iPhone 16 Pro)

4 252 mAh (+18,7 % par rapport à l’iPhone 16 Pro) iPhone 17 Pro Max : 5 088 mAh (+8,6 % par rapport à l’iPhone 16 Pro Max)

Impact de l’eSIM sur l’iPhone Air

Apple précise que l’iPhone Air est le seul modèle en Europe à être uniquement eSIM. Cette configuration permet de gagner de l’espace à l’intérieur du téléphone, mais elle est surtout pensée pour préserver l’autonomie, puisque la batterie est plus petite que celle des autres modèles de la gamme. Les autres iPhone 17 et 17 Pro conservent le tiroir pour carte SIM physique et ne sont pas concernés par ce changement, bien qu'ils empatissent également sur l'autonomie.

Comparaison avec les modèles précédents

Pour mettre en perspective ces améliorations, voici les capacités de batterie des modèles iPhone 16 :