La capacité des batteries des iPhone 17 a fuité

À quelques heures de l'annonce prévue par Apple ce mardi, une base de données réglementaire chinoise aurait révélé les capacités des batteries de tous les modèles. Partagées par ShrimpApplePro sur X, les données incluent des détails pour l'iPhone 17, l'iPhone 17 Air, l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max, avec des variations selon la présence d'un emplacement pour carte SIM physique.

Tout savoir sur la batterie des iPhone 17

Voici ce qui ressort du tableau partagé sur X, anciennement Twitter :

L'iPhone 17 Pro Max pourrait être le premier iPhone à dépasser les 5 000 mAh, avec une batterie de 5 088 mAh dans sa variante uniquement eSIM, soit une augmentation de 8 % par rapport à l'iPhone 16 Pro Max.

pourrait être le premier iPhone à dépasser les 5 000 mAh, avec une batterie de 5 088 mAh dans sa variante uniquement eSIM, soit une augmentation de 8 % par rapport à l'iPhone 16 Pro Max. L'iPhone 17 Air , supposé ultra-fin, a la plus petite batterie avec 3 036 mAh (avec emplacement pour carte SIM) ou 3 149 mAh (uniquement eSIM). Le modem C1 économe en énergie d'Apple et une coque-batterie prévue pour l'iPhone 17 Air pourraient compenser cette faible capacité.

, supposé ultra-fin, a la plus petite batterie avec 3 036 mAh (avec emplacement pour carte SIM) ou 3 149 mAh (uniquement eSIM). Le modem C1 économe en énergie d'Apple et une coque-batterie prévue pour l'iPhone 17 Air pourraient compenser cette faible capacité. Les modèles avec un emplacement pour carte SIM physique ont des batteries légèrement plus petites en raison des contraintes d'espace, tandis que les versions uniquement eSIM offrent des capacités plus élevées.

La batterie de l'iPhone 17 est indiquée à 3 692 mAh, mais il n'est pas clair si cela concerne un modèle avec ou sans emplacement pour carte SIM.

Capacités des batteries

Modèle Avec emplacement pour carte SIM Sans emplacement pour carte SIM iPhone 17 3 692 mAh* - iPhone 17 Air 3 036 mAh 3 149 mAh iPhone 17 Pro 3 988 mAh 4 252 mAh iPhone 17 Pro Max 4 823 mAh 5 088 mAh

*Non précisé si cette capacité concerne un modèle avec ou sans emplacement pour carte SIM.

Détails sur l'emplacement pour carte SIM

Apple devrait supprimer l'emplacement pour carte SIM dans davantage de pays au-delà des États-Unis pour la série iPhone 17, en particulier pour l'iPhone 17 Air ultra-fin, en raison de l'espace interne limité.



Certains modèles, notamment sur des marchés comme la Chine, pourraient conserver l'emplacement pour carte SIM en raison de réglementations locales ou d'une disponibilité limitée de l'eSIM.

Notes supplémentaires

Les réglementations de l'UE exigeant des étiquettes énergétiques sur les pages des produits iPhone pourraient amener Apple à publier officiellement les capacités des batteries peu après l'annonce.

Pour confirmer tout cela, il faudra attendre le keynote de mardi soir, mais aussi et surtout les premiers tests, prévus la semaine suivante.