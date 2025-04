Comprendre les étiquettes énergétiques européennes 2025 pour smartphones et tablettes

L'Union européenne vient d'annoncer l'introduction de nouvelles étiquettes énergétiques obligatoires pour les smartphones et tablettes vendus sur son territoire. Cette initiative, qui entrera en vigueur le 20 juin 2025, s'inscrit dans une démarche plus large visant à lutter contre l'obsolescence programmée et à réduire l'impact environnemental des appareils électroniques. Désormais, les machines à laver, aspirateurs et autres micro-ondes seront logés à la même enseigne que les smartphones et tablettes, avec des critères biens spécifiques.

Un nouveau système d'étiquetage complet

À partir du 20 juin prochain, tous les smartphones et tablettes commercialisés dans l'UE devront arborer une étiquette énergétique similaire à celle que l'on trouve déjà sur les appareils électroménagers. Cette étiquette, qui entre dans le cadre du label européen EPREL (European Product Registry for Energy Labelling), fournira aux consommateurs des informations essentielles sur plusieurs aspects des appareils :

L'échelle d'efficacité énergétique (de A à G)

L'autonomie de la batterie par cycle de charge (en heures et minutes)

La classe de résistance aux chutes répétées

La durabilité de la batterie (en nombre de cycles)

La classe de réparabilité (de A à E)

L'indice de protection contre la poussière et l'eau (IP)

Ces informations seront également accessibles via un code QR présent sur l'étiquette, qui redirigera vers la base de données EPREL pour des détails supplémentaires.

Des exigences d'écoconception strictes

Au-delà du simple étiquetage, l'UE impose également des critères d'écoconception que les fabricants devront respecter pour commercialiser leurs produits sur le marché européen. Parmi ces exigences :

Les batteries devront conserver au moins 80% de leur capacité initiale après 800 cycles complets de charge et décharge

Les appareils devront résister à 45 chutes d'une hauteur d'un mètre sans protection (35 pour les modèles pliants)

Les fabricants devront mettre à disposition des pièces de rechange critiques dans un délai de 5 à 10 jours ouvrables et pendant 7 ans après la fin de la commercialisation du produit

Les mises à jour logicielles du système d'exploitation devront être assurées pendant au moins 5 ans après la fin de la mise sur le marché de la dernière unité

Quels appareils sont concernés ?

Cette réglementation s'appliquera aux :

Smartphones avec écrans de 4 à 7 pouces

Téléphones classiques sans accès Internet

Téléphones sans fil (utilisés avec une ligne fixe)

Tablettes tactiles avec écrans de 7 à 17,4 pouces fonctionnant sous iOS ou Android uniquement

En revanche, sont exclus de cette réglementation les appareils à écrans flexibles, les smartphones pliants, les tablettes Windows avec claviers détachables ou intégrés, ainsi que tous les modèles déjà commercialisés avant le 20 juin 2025.

Un impact économique et environnemental significatif attendu

Selon la Commission européenne, ces mesures permettront d'économiser près de 14 térawattheures d'énergie primaire chaque année d'ici 2030, soit un tiers de la consommation actuelle de ces produits. Les économies pour les consommateurs européens sont également substantielles, estimées à 20 milliards d'euros en 2030, soit environ 98€ par foyer, principalement grâce à l'allongement de la durée de vie des appareils — cela reste à démontrer néanmoins.

Pour Apple et les autres fabricants, ces nouvelles exigences représentent un défi technique important, notamment concernant la durabilité des batteries et la facilité de réparation. L'iPhone et l'iPad devront s'adapter à ces normes pour continuer à être commercialisés dans l'UE, ce qui pourrait influencer la conception des futurs appareils de la marque à la pomme. Depuis l'iPhone 15, les batteries sont prévues pour 1000 mais il faudra qu'Apple en fasse de même pour les iPad.

Certains critères restent flous comme la classe énergétique et la résistance aux chutes. Dans tous les cas on scrutera de près les classements, et Apple devrait être un bon élève dans la matière car c'est le constructeur le plus attentif à ses batteries à la réparabilité de ses produits.



Enfin, il est étrange que certains produits ne soient pas concernés comme les montres connectées et autres consoles de jeu — la Nintendo Switch 2 est-elle considérée par la Commission comme une tablette ?. Beaucoup de questions restent en suspens.



