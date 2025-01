Apple adapte l'app Cartes aux nouvelles lois européennes

Nous sommes en 2025, Apple Pay s'apprête à être fortement bousculé sur le marché européen d'ici quelques mois avec un changement majeur, la possibilité pour les utilisateurs d'iPhone de s'en passer au détriment d'un concurrent. Une nouveauté qui devrait impacter la firme qui commence dès maintenant à préparer sa défense sur son propre terrain.

Un ajout discret, mais ô combien important

Apple vient de mettre en place un encadré dans l'application "Cartes" de l'iPhone afin de se préparer aux nouvelles lois européennes. Cet encadré explique aux utilisateurs comment configurer Apple Pay par défaut sur leur iPhone. C'est une manière pour Apple d'anticiper le nouveau cadre européen, qui entrera en vigueur en juillet 2025, et permettra pour la première fois de choisir un autre moyen de paiement par défaut qu'Apple Pay sur les iPhone.



En cliquant sur cet encadré, les utilisateurs accèdent à une page détaillant étape par étape la configuration d'Apple Pay comme moyen de paiement par défaut. Ce rappel, nouvellement introduit en haut de la page lors de l'ouverture de l'application "Cartes", vise principalement à informer un maximum d'utilisateurs qu'Apple Pay est et restera le moyen de paiement par défaut le plus sécurisé sur un appareil Apple.

Les nouvelles lois européennes ont pour objectif de diminuer le monopole d'Apple dans le domaine des paiements mobiles et d'ouvrir l'iPhone à d'autres solutions de paiement. Par exemple, Wero, un nouveau service de paiement local européen qui est indépendant du système bancaire américain, devrait en bénéficier.



L'Union européenne s'inquiète de la domination d'Apple dans le domaine des paiements mobiles, car cela restreint la concurrence et l'innovation. Les régulateurs européens veulent que les utilisateurs puissent choisir librement leur méthode de paiement préférée, sans être obligés d'utiliser Apple Pay par défaut. À voir comment cet encadré sera perçu par les régulateurs.