App Store européen : Apple signale les paiements alternatifs comme "dangereux"

Apple déploie une nouvelle stratégie controversée en Europe pour dissuader les utilisateurs d'installer des applications qui proposent des systèmes de paiement alternatifs. Un point d'exclamation rouge et des messages d'avertissement apparaissent désormais sur les fiches App Store de ces applications, suggérant un risque potentiel pour les utilisateurs.

Apple a commencé à afficher des avertissements visuels inquiétants sur les applications européennes qui n'utilisent pas le système de paiement intégré de l'App Store. Ces messages s'affichent de manière proéminente, avec un triangle d'exclamation rouge — symbole normalement réservé aux alertes critiques selon les propres directives d'Apple.

L'application hongroise Instacar, un service populaire d'évaluation de véhicules d'occasion, fait partie des cibles. Malgré ses milliers d'avis positifs et sa position dans le top 5 des applications Business en Hongrie, Apple la signale comme potentiellement risquée, uniquement parce qu'elle utilise un système de paiement externe.

Cette pratique semble contrevenir à l'esprit du Digital Markets Act (DMA), la législation européenne qui a contraint Apple à autoriser les options de paiement tierces. Notons que cette situation est strictement européenne et n'a rien à voir avec la bataille judiciaire opposant Apple à Epic Games aux États-Unis.

Les messages d'avertissement indiquent que les utilisateurs ne bénéficieront pas des fonctionnalités comme l'historique d'achat, le partage familial ou la gestion unifiée des abonnements. Ils suggèrent également que les utilisateurs "feront confiance au développeur" pour gérer leurs informations personnelles et de paiement.

Ce qui est particulièrement discutable, c'est l'utilisation du niveau d'alerte le plus élevé, normalement réservé aux situations où l'utilisateur risque une "perte inattendue de données". Utiliser un processeur de paiement tiers établi comme Stripe ou PayPal ne justifie guère un tel niveau d'alerte, et Apple le sait très bien.

Cette approche rappelle les "écrans de peur" qu'Apple a déjà utilisés pour décourager l'installation de places de marché alternatives comme l'AltStore, une pratique pour laquelle la Commission européenne a déjà émis des conclusions préliminaires défavorables en avril dernier.

Plutôt que de mettre en avant les avantages réels de son système de paiement, Apple semble préférer intimider les utilisateurs — une stratégie qui pourrait bien lui attirer de nouveaux problèmes avec les régulateurs européens.

