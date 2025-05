L'App Store reste attractif malgré les systèmes de paiement alternatifs

Une récente étude de Morgan Stanley révèle que les développeurs auront du mal à convaincre les utilisateurs d'acheter directement leurs applications en dehors de l'App Store d'Apple. Malgré les nouvelles règles imposées à Apple suite à son procès contre Epic Games, l'impact financier pour la firme de Cupertino devrait rester minime.



L'App Store américain génère environ 11 milliards de dollars par an, ce qui représente seulement 3% du chiffre d'affaires total d'Apple et environ 7% de son bénéfice par action. Selon les analyses de Morgan Stanley, basées sur des enquêtes menées entre 2021 et 2023, seul un cinquième des utilisateurs d'iPhone se déclarent "extrêmement susceptibles" d'acheter des applications directement auprès des développeurs.

Les utilisateurs préfèrent rester dans l'écosystème Apple

Le graphique présenté dans l'étude montre clairement l'évolution des intentions des utilisateurs sur trois ans. En 2022, 27% des utilisateurs se disaient "extrêmement susceptibles" d'acheter directement auprès des développeurs, contre 21% en 2023. La majorité des utilisateurs reste neutre ou peu encline à changer leurs habitudes d'achat.

Les raisons de cette fidélité à l'App Store sont multiples :

La réticence à partager leurs données financières avec plusieurs sites

Le refus de gérer plusieurs comptes différents

L'absence de bénéfice perçu à changer

La rapidité d'achat sur l'App Store qui possède déjà leurs informations

La confiance dans la sécurité et la confidentialité de l'App Store

La possibilité d'utiliser des cartes-cadeaux Apple ou de bénéficier de remises avec l'Apple Card aux Etats-Unis

Même si les développeurs proposaient une réduction de 30% (correspondant à la commission d'Apple), cela ne suffirait pas à convaincre la majorité des utilisateurs. D'ailleurs, Morgan Stanley estime qu'une réduction d'au moins 35% serait nécessaire pour inciter un changement significatif de comportement.

Un impact financier limité pour Apple

Pour Apple, le risque financier reste faible. Même si un cinquième des utilisateurs décidait d'acheter directement auprès des développeurs, cela représenterait une perte d'environ 2 milliards de dollars, soit seulement 1,5% du bénéfice par action — ce que Morgan Stanley qualifie d'"erreur d'arrondi".

L'entreprise pourrait facilement compenser cette perte en augmentant le prix de ses autres services de 5%. De plus, Apple dispose de plusieurs options pour inciter les utilisateurs et les développeurs à rester sur l'App Store, comme offrir des crédits faciles à obtenir, les intégrer au forfait Apple One, ou transformer l'App Store en un service entièrement basé sur l'abonnement.

L'App Store, une solution avantageuse pour les développeurs

Il est important de noter que la commission d'Apple a déjà été réduite pour de nombreux développeurs. Actuellement, 75% des développeurs présents sur l'App Store dans l'UE bénéficient d'une commission réduite grâce à des programmes comme le "App Store Small Business Program". Pour les petits développeurs et les abonnements après la première année, la commission n'est plus que de 10% (ou 13% en incluant les frais de traitement des paiements).

En contrepartie de cette commission, les développeurs bénéficient d'une distribution mondiale, d'une gestion complète de la facturation et des paiements dans toutes les langues, de la conversion des devises, du marketing, et surtout de la sécurité de la plateforme. Des services qui, s'ils devaient être assurés par des prestataires externes, représenteraient probablement un coût bien supérieur, sans parler du temps gagné et des tracas évités.

L'App Store reste donc une place de marché privilégiée où les utilisateurs peuvent découvrir et télécharger des applications en toute sécurité, avec la garantie que celles-ci proviennent de développeurs identifiés qui ont accepté de suivre les directives d'Apple, et ça n'a presque pas de prix.



Via