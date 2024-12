Il reste un mois à Apple pour retirer TikTok de l'App Store américain

L'avenir de TikTok aux États-Unis semble de plus en plus incertain. Deux membres influents du Congrès américain ont récemment exhorté Apple et Google à se préparer à retirer l'application de leurs magasins d'applications d'ici le 19 janvier 2025. Cette demande fait suite à une décision de justice confirmant une loi qui oblige ByteDance, la société mère chinoise de TikTok, à céder ses activités américaines sous peine d'interdiction.

Un ultimatum pour ByteDance

La loi en question, signée par le président Biden en avril dernier, donne à ByteDance jusqu'au 19 janvier pour vendre TikTok à une entité non chinoise. Si cette cession n'a pas lieu d'ici là, l'application sera interdite sur le territoire américain. Les législateurs John Moolenaar et Raja Krishnamoorthi ont rappelé à Tim Cook et Sundar Pichai, PDG d'Apple et d'Alphabet respectivement, leurs obligations légales :

Comme vous le savez, sans une cession qualifiée, la loi rend illégal le fait de fournir des services pour distribuer, maintenir ou mettre à jour une telle application contrôlée par un adversaire étranger (y compris tout code source de cette application) au moyen d'une place de marché (y compris une boutique d'applications mobiles en ligne) par laquelle les utilisateurs situés à l'intérieur des frontières terrestres ou maritimes des États-Unis peuvent accéder à, maintenir ou mettre à jour une telle application.

Des enjeux considérables

TikTok, qui compte environ 170 millions d'utilisateurs aux États-Unis, affirme qu'une interdiction aurait des conséquences économiques importantes. Selon leurs estimations, les petites entreprises utilisant la plateforme pourraient perdre plus d'un milliard de dollars de revenus en seulement un mois. La société a tenté de contester la constitutionnalité de la loi, arguant qu'elle viole le Premier Amendement, mais cette argumentation a été rejetée par la cour d'appel fédérale.



Bien que le président élu Donald Trump ait promis de "sauver" TikTok, la situation reste floue. Trump prendra ses fonctions le 20 janvier, soit un jour après l'entrée en vigueur potentielle de l'interdiction. ByteDance et TikTok ont déposé une demande d'injonction d'urgence pour retarder l'application de la loi, espérant avoir le temps de porter l'affaire devant la Cour suprême et laisser le président américain lever l'interdiction.

Pour l'écosystème Apple, cette situation soulève des questions importantes sur le rôle des App Stores dans la régulation des applications et l'impact potentiel sur les développeurs et les utilisateurs. Si l'interdiction est appliquée, cela pourrait créer un précédent pour d'autres applications d'origine étrangère à l'avenir.

