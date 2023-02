Un sénateur américain veut le retrait de TikTok de l'App Store et du Play Store

Nouvel épisode dans la bataille contre TikTok. Cette fois, un membre de la commission sénatoriale du renseignement a demandé à Apple et à Google de retirer l'application chinoise de leurs magasins d'applications respectifs.



Cette requête fait suite aux inquiétudes croissantes suscitées par l'application chinoise. En effet, l'application de partage de vidéos est déjà interdite sur les appareils du gouvernement fédéral américain, ainsi que sur ceux de plus de la moitié des États outre-Atlantique.

TikTok survivra-t-elle aux USA ?

Dire que TikTok connaît la controverse est un pléonasme. En fait, depuis sa fulgurante ascension, l'appli chinoise n'a eu de cesse d'être critiquée. D'abord pour son côté superficiel au possible, ensuite pour ses défis aussi débiles que dangereux, puis pour sa propension à se montrer extrêmement chronophage (la Chine ayant limité le temps à 40 minutes par jour pour les ados), puis dernièrement pour des raisons de sécurité.

Du côté des américains, tout a démarré sous Donal Trump, quand ce dernier a signé un décret interdisant aux entreprises américaines de faire affaire avec la société, puis un autre exigeant que l'application soit vendue à une entreprise américaine ou soit interdite. Le délai prévu à cet effet a expiré discrètement, et le président Biden a ensuite annulé le décret.



Mais, après être devenue l'application la plus téléchargée en 2020, devant FaceBook, TikTok a été accusée de compromettre la confidentialité des utilisateurs. Bien qu'elle a opéré plusieurs changements, la plateforme a été blâmée pour ne pas réussir à protéger les jeunes, parfois escroqués, intimidés, harcelés, etc.



Au final, ce sont surtout les problèmes de cybersécurité qui préoccupe le gouvernement américain, avec, officiellement, la crainte que les données personnelles des citoyens américains ne tombent entre les mains du gouvernement chinois. TikTok a déjà été interdite sur les appareils du gouvernement fédéral, et plus de la moitié des États américains ont imposé des règles équivalentes pour leurs appareils.

Un sénateur veut l'interdiction complète de TikTok

Mais CNN rapporte qu'un sénateur veut aller plus loin. Voici un extrait du rapport :

Un membre de la commission sénatoriale du renseignement demande à Apple et à Google de retirer TikTok de leurs boutiques d'applications pour des raisons de sécurité nationale, dans le cadre de l'examen de plus en plus minutieux de l'application de vidéos courtes par les membres du Congrès.



Dans une lettre envoyée aux deux géants de la technologie jeudi, le sénateur démocrate du Colorado Michael Bennet qualifie TikTok de "menace inacceptable pour la sécurité nationale des États-Unis".

Au-delà des fuites de données, Bennet voit également des implications plus profondes :

Nous devrions accepter la possibilité très réelle que [la Chine] puisse contraindre TikTok, via ByteDance, à utiliser son influence pour faire avancer les intérêts du gouvernement chinois [...] par exemple, en modifiant son algorithme pour présenter des contenus américains visant à saper les institutions démocratiques américaines ou à étouffer les critiques sur la façon dont la Chine gère Hong Kong, Taïwan ou les minorités ethniques.

Ce n'est pas la première fois qu'il est demandé à Apple et à Google de retirer TikTok de leurs boutiques d'applications : le commissaire de la FCC a fait la même demande l'année dernière.



Apple et Google n'ont bien évidemment pas répondu à la demande de commentaire. De fait, les entreprises n'ont pas la compétence pour prendre une telle décision (qui nuirait à leurs clients), seul les gouvernements peuvent le faire.

Et en France ?

Si la question ne se pose pas encore, une nouvelle étude française (signée iFop) révèle par ailleurs que les retards cognitifs qui les enfants se sont aggravés pendant la pandémie, principalement du au fait que les petits et les jeunes ont passé encore plus de temps devant les écrans, leurs parents travaillant souvent depuis la maison.

