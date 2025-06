L'éditeur vidéo YouTube Create va arriver sur iOS

Google s'apprête enfin à déployer sa plateforme d'édition vidéo YouTube Create sur iOS, près de deux ans après son lancement exclusif sur Android. Cette annonce intervient alors que l'écosystème Apple continue de dominer le marché des créateurs de contenu, particulièrement sur des plateformes comme TikTok et Instagram.

Un concurrent tardif face à CapCut

Lancée initialement en septembre 2023 sur Android dans huit, YouTube Create propose des outils d'édition gratuits spécialement conçus pour les créateurs. L'application intègre des fonctionnalités comme les autocollants, GIFs et effets sonores, optimisées aussi bien pour les YouTube Shorts que pour les vidéos longues. Google a développé cette solution après avoir consulté plus de 3 000 créateurs pour cerner leurs besoins spécifiques.

Cependant, les chiffres révèlent un défi de taille. Selon les données de Sensor Tower, YouTube Create n'a enregistré que 500 000 téléchargements au deuxième trimestre 2025 sur Android, contre 66 millions pour CapCut de ByteDance (maison mère de TikTok) et 21 millions pour InShot sur la même période. L'écart se creuse davantage concernant l'engagement : CapCut comptabilise plus de 442 millions d'utilisateurs actifs mensuels sur Android, tandis que YouTube Create peine à dépasser le million.

L'iPhone comme nouveau terrain de jeu

L'arrivée sur iOS représente un enjeu stratégique majeur pour Google. Les utilisateurs d'iPhone constituent une part importante de l'écosystème créatif, particulièrement sensibles aux applications de qualité professionnelle. Sur cette plateforme, CapCut domine déjà avec 194 millions d'utilisateurs actifs mensuels, suivi d'InShot avec 25 millions.

Malgré ces chiffres peu encourageants, YouTube Create montre quelques signes positifs avec une croissance de 28% d'utilisateurs actifs sur un an, dépassant les 9% de CapCut. Cette progression suggère une fidélisation croissante de sa base d'utilisateurs, même si le taux de rétention à 90 jours reste préoccupant à seulement 1%, loin des 7% de CapCut.



Comme pour l'application Edits lancée par Meta récemment, YouTube veut créer une synergie entre sa plateforme de diffusion et d'édition de vidéos avec, on l'imagine, des fonctionnalités exclusives. Il n'y a que comme ça que ces apps pourront sortir la tête de l'eau face à un CapCut bien trop puissant sur le marché.



On ne sait pas quand YouTube Create pourrait faire son arrivée mais on ne devrait pas la voir débarquer avant 2026. En tout cas, Google recrute activement des développeurs pour porter l'application sur iOS.

