YouTube craint que les "shorts" ne cannibalisent les vidéos de longue durée

Ces dernières années, YouTube a répété à maintes reprises que la vidéo de courte durée était une grande priorité. Pourtant, un nouveau rapport révèle que la société s'inquiète en interne quant à la possibilité que les "Shorts" cannibalise l'activité principale, autrement dit les bonnes vieilles et longues vidéos.

YouTube pourrait faire marche arrière

Selon le Financial Times, lors de récentes réunions stratégiques, des cadres supérieurs de YouTube ont "discuté du risque que les vidéos de longue durée soient en train de disparaître en tant que format". Des données internes montrent que les créateurs "produisent moins de vidéos de longue durée, en raison d'un manque d'intérêt de la part des consommateurs".

Cette évolution a des répercussions sur les recettes publicitaires, les vidéos plus longues permettant de diffuser davantage de publicité et d'obtenir un "taux de clics plus élevé sur les publicités destinées aux sites de commerce électronique". À l'instar des internautes, les annonceurs privilégient également les contenus courts lorsqu'ils commandent des annonces publicitaires.



Cette annonce intervient alors que YouTube a enregistré une baisse de ses recettes publicitaires au cours de trois des quatre derniers trimestres qui viennent de s'écouler. Le site a commencé à s'attaquer aux bloqueurs de publicité, tandis que YouTube Premium a vu son prix augmenter aux États-Unis.

YouTube a déclaré que Shorts était "conçu pour compléter, et non concurrencer, tous les autres formats utilisés par les créateurs" sur la plateforme, tels que l'audio et les livestreams.

Depuis leur introduction, les YouTube Shorts bénéficient régulièrement de nouveautés, en particulier du côté des outils pour les créateurs, mais l'expérience du long format n'a pas nécessairement été négligée. De même, l'entreprise progresse et se diversifie sur d'autres fronts, comme les abonnements (NFL Sunday Ticket) et les podcasts, qui sont assurément plus longs que la vidéo moyenne, mais qui peuvent être lus en arrière-plan et requièrent moins d'attention.



En fin de compte, la préférence des consommateurs pour les vidéos de format court est claire, et même YouTube Music s'y met. YouTube devait adopter le format ou perdre face à TikTok et Instagram (Reels). En plus d'être souvent abrutissantes pour les jeunes, ces vidéos sont moins rentables pour le géant de la recherche...

