YouTube obtient les droits de diffusion exclusifs des matchs de la NFL

C'était l'un des objectifs d'Apple pour son application Apple TV, mais c'est finalement YouTube qui a acquis les droits de diffusion des matchs du dimanche soir de la NFL. La firme de Google se chargera de la retransmission en direct des matchs sur ses apps YouTube TV et YouTube. Bien sûr, il faudra s'attendre à une petite participation financière pour accéder aux matchs, ce qui est logique vu la colossale dépense de Google !

Google x NFL

Selon un récent rapport du Wall Street Journal, la National Football League (NFL) aux États-Unis a réussi à trouver un terrain d'entente avec Google pour la diffusion des matchs du dimanche soir. La NFL avait longuement discuté avec Apple pour conclure un partenariat, mais la firme de Cupertino ne semblait pas être prête à dépenser autant d'argent que l'a fait Google pour une diffusion sur YouTube.

L'accord entre la NFL et Google avoisinerait les 2 milliards de dollars par an, une somme record pour cette compétition qui est l'une des plus populaires aux États-Unis. On comprend mieux pourquoi Apple n'a pas voulu rivaliser, les enchères étaient déjà probablement très hautes. N'oublions pas que la firme de Cupertino a récemment fait un gigantesque investissement pour obtenir les droits de diffusion exclusive de la MLS pour les 10 ans à venir.



Dès l'année prochaine, les habitués des matchs du dimanche soir devront souscrire à l'offre YouTube TV (64,99$/mois). C'est un grand changement, car les matchs de la NFL étaient toujours diffusés à la télévision sur des chaînes payantes.

Un module complémentaire en échange d'une rémunération mensuelle devrait aussi être accessible sur l'application et le site YouTube pour ceux qui ne veulent pas adhérer à YouTube TV.

Télécharger l'app gratuite YouTube TV