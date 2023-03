Apple continue d'enchérir pour acquérir les droits de diffusion de la Premier League

Après avoir acquis les droits de diffusion de la MLS aux États-Unis, la prochaine étape pour Apple pourrait être d'obtenir les droits de diffusion de la Premier League anglaise. L'application Apple TV pourrait bientôt être le seul endroit pour admirer certains matchs de Premier League. Il faudra probablement souscrire à l'abonnement présenté par Apple pour regarder les triplés de Erling Haaland ou encore les humiliations de Liverpool infligée à Manchester United.

Apple, diffuseur officiel de la Premier League anglaise ?

Selon un récent rapport de Bloomberg, Apple pourrait prochainement acquérir les droits de diffusion de la Premier League anglaise, l'entreprise serait en train de participer à des enchères où plusieurs centaines de millions de dollars sont mis sur la table. Des personnes familières avec la situation ont affirmé qu'Apple semble très intéressé par cette ligue qui a une renommée mondiale et largement plus de téléspectateurs que la MLS aux États-Unis.



Si l'affaire arrivait à se conclure, Apple pourrait proposer un "Pass Premier League" sur l'application Apple TV qui est disponible dans l'écosystème Apple et bien au-delà grâce aux partenariats avec différents acteurs majeurs sur le marché des téléviseurs connectés. La tarification se déterminera probablement en fonction de l'argent dépensé par Apple, plus l'enchère sera élevée, plus l'entreprise voudra rentabiliser son investissement, ce qui est tout à fait normal !

Ces dernières années, les droits de diffusion de la Premier League ont rassemblé plusieurs grands groupes prêts à verser beaucoup d'argent pour être l'un des diffuseurs des matchs. On pense notamment à Amazon, Canal+, beIN Sport et au niveau international Sky Sports et BT Sports.



Heureusement, les exigences relatives aux lots garantissent qu'aucun groupe ne peut acquérir les droits sur tous les matchs de la Premier League anglaise. Par conséquent, tout contrat signé par Apple pour les droits de diffusion serait inférieur financièrement à l'accord d'exclusivité que l'entreprise a réussi à conclure avec la MLS.