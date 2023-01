Apple veut les droits de diffusion de la Premier League anglaise

Apple investit de plus en plus dans la partie TV+, spécialement les contenus sportifs depuis quelques temps.



Après avoir contracté l’an dernier des accords avec la Major League Baseball et la Major League Soccer, Apple a récemment échoué pour s’offrir la diffusion de la NFL, YouTube ayant remporté la mise sur le Sunday Ticket. Mais la firme de Cupertino continue et s’apprête à faire une offre pour les droits de la Premier League, la première division anglaise de football.

Apple X Premier League

D’après le journal britannique Daily Mail, Apple se prépare à faire une offre sur un ensemble de droits de diffusion de la Premier League anglaise, qui doit bientôt être renouvelé.



Bien qu’il soit loin derrière le baseball et le football américain outre-Atlantique, le football semble fortement intéresser Apple. Sur sa plateforme, on retrouve la série Ted Lasso, une série documentaire sur la Super League européenne, et bientôt les matchs de la Major League Soccer.



En février prochain, tous les matchs de la MLS seront exclusivement disponibles en streaming dans l'application Apple TV, grâce à un nouveau service appelé MLS Season Pass (au prix de 14,99 euros par mois ou 99 euros par saison). MLS Season Pass fait l'objet d'une réduction pour les abonnés TV+, et une sélection de matchs sera disponible gratuitement.

Si cet accord coûtera à Apple environ 250 millions de dollars par an, le coût de la Premier League anglaise représenterait un investissement nettement plus important - certainement au-dessus du milliard annuel. Le football est le sport numéro un Royaume-Uni et plus globalement en Europe. C’est aussi le championnat le plus regardé au monde.



L'accord actuel de trois ans avec Sky Sports et BT Sport expire en 2025. La ligue lancera un appel d'offres dans le courant de l'année, se qui permettra à Apple de se placer. Nul doute qu’Amazon tentera également de rafler la mise, sachant qu’elle a déjà les droits sur la Ligue 1 française, entre autres.



D’ailleurs, il est possible que les deux entreprises récupèrent une partie, car les conditions de la Premier League sont actuellement telles qu'aucun diffuseur ne peut s'emparer des droits sur tous les matchs.



PS : on comprend mieux la rumeur sur le rachat de Manchester United par Apple il y a quelques mois.