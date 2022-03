Apple a payé 85M pour diffuser deux matchs de la MLB

Apple a annoncé lors de son événement "Peek Performance" que le baseball arrivait bientôt sur l'Apple TV+ avec "Friday Night Baseball". Selon la société, les abonnés pourront regarder deux matchs de la Major League Baseball en direct chaque vendredi. Un rapport nous indique combien Apple a dû débourser pour cet accord, le premier du genre pour la firme.

Le prix à payer pour diffuser la Major League Baseball

Selon Forbes, les accords de la MLB avec Apple et NCB Sports représentent une valeur combinée de 115 millions de dollars par an. Le journal indique que l'accord de streaming pluriannuel entre la Major League Baseball et Apple pour "Friday Night Baseball" vaut 85 millions de dollars par an sur sept ans.

Forbes cite plusieurs sources familières avec l'accord qui ont parlé sous couvert d'anonymat.

Apple versera une redevance de 55 millions de dollars pour les droits et 30 millions de dollars pour la publicité. Apple obtient les droits exclusifs de diffusion de deux matchs de "Friday Night Baseball" chaque semaine (environ 50 par saison) aux États-Unis et dans huit pays étrangers, via son service Apple TV Plus. Apple a le droit de se retirer de l'accord après la première ou la deuxième année.

Il s'agit du premier accord sportif conclu par Apple depuis le lancement d'Apple TV+, les sports étant susceptibles de devenir une partie importante du service de streaming de la société. En outre, grâce à son prix relativement bas, il peut devenir, avec le temps, un concurrent important face aux autres réseaux et services de streaming comme Amazon qui diffuse par exemple le football. C'est aussi le premier programme diffusé en direct sur la plateforme.



Si tout se passe bien, la saison 2022 de la Ligue majeure de baseball débutera le 18 mars. Par la suite, Apple cherche à négocier un accord similaire avec la NFL, la ligue de football américain. Tim Cook serait prêt à débourser 2 milliards...