La NBA travaille avec Apple pour diffuser des matchs sur l'Apple Vision Pro

Nous l'avons vu dans la présentation de l'Apple Vision Pro lors de la WWDC 2023, l'ordinateur spatial va jouer un rôle majeur dans les contenus vidéos, mais aussi dans les rencontres sportives en direct. Apple s'intéresse déjà à la diffusion sportive, on le voit avec l'accord passé avec la MLS et on le constatera bientôt avec la NBA.

L'Apple Vision Pro pourrait diffuser des matchs de NBA en direct

Selon un récent rapport du New York Post, Apple et la National Basket Association (NBA) se serait déjà rapproché pour fournir aux utilisateurs de l'Apple Vision Pro des matchs de NBA en direct. L’ambition derrière cette démarche, c'est de proposer aux téléspectateurs habituels de la NBA une expérience nettement plus immersive et complète que regarder un match sur un téléviseur, un smartphone ou une tablette.



Adam Silver, le commissaire de la NBA a déclaré à la conférence Sun Valley qu’offrir la retransmission des matchs en direct sur l'Apple Vision Pro était clairement dans ses intentions, ce serait même un objectif. S'il n'a pas pu s'exprimer avec certitude ni même apporter une officialisation d'un accord avec Apple, Silver a tout de même assuré que la NBA "travaille en étroite collaboration avec Apple".

Ce qui reste à ce jour sans réponse, c'est quel type d'accord sera conclu entre Apple et la National Basket Association si les choses vont plus loin ? Est-ce qu'on peut s'attendre à la stratégie d'un pass comme on peut le voir aujourd'hui avec la Major League Soccer (MLS) sur l'application Apple TV ou est-ce qu'on peut imaginer la diffusion de quelques rencontres sportives, mais sans exclusivité ?



On le sait, la firme de Cupertino est intéressée par le domaine sportif depuis qu'elle a mis un pied dans le streaming avec son service Apple TV+, de plus, l'entreprise a largement les moyens financiers d'acquérir les droits exclusifs total ou partiel d'une ligue professionnelle comme la NBA.



Une chose est sûre, c'est que ce rapprochement entre la NBA et Apple n'est pas un hasard, car la ligue américaine de basket sait qu'Apple aura besoin de contenu pour vendre son Vision Pro. Apple pourrait être le candidat parfait pour rejoindre ESPN, ABC et Turner Sports dans la diffusion des matchs de NBA dès 2024 ou 2025.



