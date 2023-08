Apple travaille sur son Vision Pro depuis le tout premier iPhone

L'ordinateur spatial d'Apple, le Vision Pro, a été annoncé en juin et ne sera pas lancé avant 2024, mais nous apprenons qu'Apple y travaille depuis très très très longtemps. Alors que la rumeur voulait que le projet était en développement depuis l'iPhone X, soit 2017, le casque AR/VR est en réalité dans les tuyaux depuis 2007, au minimum !

Un appareil conçu il y a 17 ans !

Le Vision Pro d'Apple remonte donc aussi loin que le premier iPhone, celui qui a révolutionné le smartphone. Dans le brevet d'Apple daté de 2007 et repéré par Patently Apple, l'entreprise ne décrit évidemment pas l'intégralité des capacités de Vision Pro. Mais l'appareil qui y est décrit permet le visionnage de films et d'événements sportifs. Il fait référence à la réalité virtuelle et décrit des fonctionnalités étonnamment sophistiquées pour l'époque.

Par exemple, le document explique comment le casque donnerait l'illusion d'être assis dans une salle de cinéma, ce qui est exactement ce qui est disponible avec le premier Vision Pro.

Le système d'affichage personnel peut comprendre un dispositif électronique permettant de fournir des médias à un dispositif d'affichage personnel permettant d'afficher les médias reçus.

À l'aide d'un ou plusieurs composants optiques et numériques, le dispositif d'affichage personnel peut ajuster les médias affichés pour superposer les caractéristiques d'une salle de cinéma, donnant ainsi à l'utilisateur du dispositif d'affichage personnel l'impression d'être dans la salle de cinéma.

Mais ne croyez pas qu'il s'agit d'un simple appareil de visionnage. Dès 2007, Apple envisageait qu'il réagisse aux mouvements de la tête, des yeux ou des mains pour naviguer dans l'interface. Là encore, comme les gestes du Vision Pro.

Dans certains modes de réalisation, le dispositif d'affichage personnel peut détecter les mouvements de l'utilisateur à l'aide d'un ou de plusieurs capteurs et ajuster l'image affichée en fonction des mouvements de l'utilisateur. Par exemple, le dispositif peut détecter les mouvements de la tête de l'utilisateur et faire en sorte que la partie du média affichée reflète les mouvements de la tête [...].

L'utilisateur peut bouger la tête, les yeux ou une autre partie du corps pour que la partie du média affichée suive le mouvement de l'utilisateur.

Enfin, le brevet attribué à la firme de Cupertino détaille également la création d'une expérience de stade virtuel lors de la retransmission d'événements sportifs, ainsi que la manière dont le son serait ajusté pour correspondre à la position virtuelle et aux mouvements de la tête.

Le dispositif d'affichage personnel peut permettre à l'utilisateur de visualiser les médias associés à un match de baseball comme s'il se trouvait dans un stade de baseball (par exemple, Fenway Park ou Yankee Stadium).

Le dispositif d'affichage personnel peut modifier l'affichage d'un événement sportif pour refléter le siège dans le stade à partir duquel l'utilisateur a choisi de regarder l'événement.

Dans l'ensemble, il s'agit d'un appareil qui préfigurait grandement un dispositif de type Vision Pro ! Reste à savoir pourquoi ce brevet de 2007 n'a été publié qu'hier...