Depuis iOS 18.2, Apple Intelligence prend deux fois plus de place sur iPhone

Alors que l'intérêt réel d'Apple Intelligence est toujours limité d'après les utilisateurs américains (nous autres européens devant attendre avril 2025), le service prend une place considérable sur iPhone. Apparu avec iOS 18.1, Apple Intelligence prend désormais presque deux fois plus de place depuis iOS 18.2.

Un service qui occupe beaucoup d'espace

L'IA d'Apple est arrivée après la bataille, notamment derrière Google, OpenAI et Samsung. Alors que Live Translate de la suite Galaxy AI du coréen est sans doute l'un des outils d'IA les plus pratiques sur un smartphone, permettant à deux personnes parlant des langues différentes d'engager une conversation téléphonique traduite en temps réel, on se demande encore ce qui change vraiment les quotidiens des clients Apple. Jouer avec les Genmoji est sympathique, mais ce n'est pas un "game changer".

Actuellement, la seule fonctionnalité d'IA réellement utile sur iPhone est l'intégration de ChatGPT avec Siri. En attendant d'autres fonctionnalités comme la traduction temps réel, sachez que tout cela prend de la place. Avant la sortie d'iOS 18.2, qui a apporté la deuxième vague de fonctionnalités d'Apple Intelligence, Apple a déclaré que cette suite nécessiterait 4 Go de stockage sur les iPhones compatibles. Cependant, cette exigence a déjà été revue à la hausse.



Avec le déploiement d'iOS 18.2, des fonctionnalités telles que Image Playground, Genmoji et l'intégration améliorée de ChatGPT avec Siri ont été introduites. Désormais, Apple Intelligence exige 7 Go de stockage. Pour les iPhone dotés de 128 Go comme l'iPhone 15 Pro, l'iPhone 16, l'iPhone 16 Plus et l'iPhone 16 Pro, cela signifie qu'Apple Intelligence consomme désormais 5,5 % du stockage de votre appareil, contre 3 % auparavant. À l'inverse, des modèles comme l'iPhone 15 Pro Max et l'iPhone 16 Pro Max, qui démarrent à 256 Go, offrent un peu plus de marge. Mais ajoutez à cela l'espace occupé par le système iOS lui-même, et vous perdez déjà près de 20 Go...



Apple Intelligence continuera probablement à grignoter toujours plus de stockage au fil du temps, ce qui posera la question d'une gamme qui démarre à 256 Go de stockage. Rappelons qu'il demande aussi 8 Go de RAM minimum, ce qui exclut les iPhone 15 de base notamment. L'iPhone SE 4 (ou iPhone 16E) devrait également inclure 8 Go de RAM afin de prendre en charge l'IA de la firme.



Qui a hâte de tester l'IA d'Apple en France (ou ailleurs) ?