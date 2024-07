Galaxy AI : l'intelligence artificielle de Samsung payante dès 2026

Samsung a visiblement oublié de nous donner une information cruciale à propos de sa nouvelle intelligence artificielle Galaxy AI. Apparemment, elle ne serait pas destinée à rester gratuite à vie. Elle pourrait devenir payante au bout de la troisième année.

Galaxy pAIe

Samsung a présenté hier soir sa nouvelle gamme Galaxy S24 via sa conférence Galaxy Unpacked. Parmi toutes les annonces, la plus attirante était sans aucun doute Galaxy AI, l'intelligence artificielle de Samsung. Une IA dotée de nombreuses fonctionnalités gratuites pour la retouche photo, la traduction, les SMS ou encore la recherche d'image.



Malheureusement, il se pourrait bien que toutes ces nouveautés deviennent payantes au bout d'un certain temps. Sur la page officielle de Samsung, une petite mention bien dissimulée indique que les fonctionnalités Galaxy AI seront gratuites jusqu'à fin 2025. Et après ?

Les fonctionnalités Galaxy AI seront fournies gratuitement sur les appareils Samsung Galaxy compatibles, a minima jusqu'à fin 2025.

Un joli sous-entendu qui nous fait clairement comprendre que Galaxy AI deviendrait payant dès 2026. Voilà qui vient placer un énorme point d'interrogation sur l'avenir de cette technologie. Si le seul moyen de la proposer aux utilisateurs est d'ajouter un paiement supplémentaire ou même un abonnement mensuel en plus du prix du smartphone, difficile d'y voir un grand succès.



Samsung a encore deux ans pour améliorer Galaxy AI et le rendre réellement indispensable aux yeux des clients. Ou alors, Samsung peut également prendre le temps de réfléchir et décider de laisser ces outils gratuits pour attirer un maximum d'utilisateurs.



Pour rappel, Apple doit, elle aussi, présenter un Siri avec une dose d'IA générative dans iOS 18 à la WWDC 2024. Espérons qu'elle ne prenne pas le même chemin en rendant les nouvelles fonctionnalités payantes.