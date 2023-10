Comme les iPhone, le Samsung Galaxy S24 pourra se connecter aux satellites en cas d’urgence

Quand Apple sort une nouveauté, on a toujours l’habitude de voir la concurrence s’en inspirer très rapidement après. Que ce soit Samsung ou un autre, le SOS par satellite ne peut pas être « copié » du jour au lendemain, il faut trouver le bon modem pour les smartphones, s’assurer que l’OS prenne en charge la fonctionnalité, mais aussi conclure un accord avec une entreprise qui possède des satellites opérationnels. Après plus d’un an après le lancement côté Apple, Samsung s’apprête à annoncer le « SOS via satellite » sur son Galaxy S24 !

Une nouveauté qui débarquera sur le S24 (et peut-être d’autres Galaxy)

Sur le marché des smarphones, la préparation aux urgences est devenue un aspect primordial. L’année dernière, Apple a pris les devants en dévoilant la fonction SOS via Satellite avec la série iPhone 14, permettant ainsi aux utilisateurs de contacter les services d’urgence même en l’absence de couverture de leur opérateur mobile ou Wi-Fi. Suite à cela, d’autres fabricants de smartphones se sont associés à Google pour offrir des fonctionnalités analogues sur Android.



Selon une rumeur, Samsung a validé l’intégration de fonctionnalités satellitaires sur le Galaxy S24. Bien que révélée en début d’année, la connectivité satellitaire pour les urgences sera proposée sur les modèles phares de Samsung dès le début de l’année 2024. Bien que les détails restent flous, il est probable que cette fonctionnalité fasse son apparition avec le Galaxy S24, traditionnellement annoncé en janvier ou février. Cependant, la question de savoir si la connectivité satellitaire sera réservée au modèle Galaxy S24 Ultra ou étendue à toute la gamme S24 reste en suspens.

Sur les iPhone 14 et iPhone 15, la fonction SOS d’urgence via satellite pose des questions à l’utilisateur, transmet les réponses et la localisation à un centre de relais, qui à son tour contacte les services d’urgence. Samsung explore également l’opportunité d’envoyer et de recevoir des messages textes via satellite. Que ce soit pour Samsung ou Apple, la connexion entre le smartphone et le satellite est trop faible pour créer une conversation téléphonique comme un véritable appel aux urgences.



L’initiative de Samsung d’intégrer des fonctionnalités satellitaires dans le Galaxy S24 marque non seulement un pas vers une sécurité renforcée, mais reflète également une tendance croissante dans l’industrie, initiée (comme souvent) par Apple.



Source