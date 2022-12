SOS via satellite : c'est disponible en France ! (+ tuto)

Quand Apple a présenté les iPhone 14 en septembre 2022, l'entreprise avait dévoilé une nouvelle fonctionnalité fantastique : le SOS via satellite. Cette innovation permet à quiconque possédant l'un des nouveaux iPhone, dans un pays éligible, de joindre les secours même s'il n'a pas de réseau avec son opérateur mobile. Le SOS via satellite a commencé par les États-Unis, il se déploie maintenant dans 4 nouveaux pays, dont la France !

SOS via satellite disponible en France

C'est l'un des arguments majeurs des iPhone 14, pouvoir joindre les secours n'importe où dans le pays même si vous avez dépassé les limites de la couverture de votre opérateur mobile. Apple vient d'annoncer le lancement de "SOS via satellite" dans quatre nouveaux pays. Comme prévu, les clients de la France, du Royaume-Uni, de l'Allemagne et de l'Irlande peuvent désormais profiter de la capacité de connexion par satellite de l'iPhone 14.



La fonction de connexion par satellite est uniquement destinée à être utilisée dans les situations critiques où vous n'êtes pas à proximité d'une antenne relais de votre opérateur. Cette fonctionnalité n'a pas pour vocation à discuter avec vos amis ou votre famille, elle ne sert qu'à joindre les services d'urgence du pays où vous êtes. Le principe est simple, vous avez le message "réseau indisponible", l'iPhone le détecte et vous propose de contacter les secours par satellite s'il constate que vous essayez d'appeler les urgences.

L'iPhone possède un composant qui lui permet de se connecter à des satellites qui couvrent la France, toutefois il faudra optimiser la transmission. Ne comptez joindre les secours à l'intérieur d'une voiture ou dans une maison, il sera nécessaire d’être à l'extérieur et si possible loin d'un arbre ou d'un bâtiment afin que cela ne fasse pas barrage dans la communication entre l'iPhone et les satellites dans le ciel.



Officiellement, Apple annonce une prise en charge gratuite de 2 ans du SOS via satellite. Que se passe-t-il après que les 24 mois sont écoulés ? Pour le moment, l'entreprise n'a rien dit à ce sujet !

Il n'est pas à exclure qu'une facturation mensuelle au même tarif que du stockage iCloud soit demandée, Apple pourrait aussi intégrer le SOS via satellite dans ses bundle Apple One.

Comment essayer SOS via satellite ?

Si vous possédez un iPhone 14 et que vous êtes actuellement en France, Irlande, Royaume-Uni ou Allemagne, vous pouvez réaliser un test du SOS via satellite.

Voici comment procéder :

Ouvrir l'application Réglages Appuyez sur Appel d'urgence Tout en bas, vous aurez "Appel d'urgence par satellite" Appuyez sur "Essayer la démonstration"

Apple vous explique le fonctionnement de la nouveauté et comment s'en servir au moment où vous en avez besoin. Vous pourrez aussi faire un test pour joindre un satellite, n'oubliez pas, pour que ça fonctionne, il faudra sortir dans le froid et se mettre à un endroit bien dégagé.