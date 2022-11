iPhone 14 : la fonction SOS d'urgence par satellite arrive en France en décembre

Une semaine après confirmé son lancement ce mois-ci au Canada et aux USA, Apple a annoncé aujourd'hui que la nouvelle fonction SOS d'urgence par satellite de l'iPhone 14 sera disponible dans quatre nouveaux pays en décembre, y compris en France. Une bonne nouvelle pour les clients.

Une nouveauté pour les français

"Emergency SOS via satellite est disponible aux États-Unis et au Canada à partir d'aujourd'hui, le 15 novembre, et sera disponible en France, en Allemagne, en Irlande et au Royaume-Uni en décembre", a déclaré la société dans un communiqué de presse.



La fonctionnalité permet à tous les meilleurs modèles d'iPhone 2022, l'iPhone 14, l'iPhone 14 Plus, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max, d'émettre des appels ou messages SOS d'urgence par satellite pour partager des informations essentielles en cas de problème là où le service cellulaire et le Wi-Fi ne sont pas disponibles.



La fonction SOS d'urgence par satellite coûtera un jour ou l'autre quelque chose aux utilisateurs, mais Apple n'a pas révélé le prix du service et l'offre actuellement gratuitement pendant deux ans à partir du moment où vous activez votre nouvel iPhone 14. Vous devrez avoir iOS 16.1 au minimum.



La fonctionnalité permet aux utilisateurs de contacter les services d'urgence, même sans réseau, à l'aide d'un court questionnaire, à des questions essentielles qui peuvent être transmises aux répartiteurs. Une interface aide les utilisateurs à pointer leur iPhone dans la bonne direction pour qu'il se connecte au satellite et envoie le message.



Les utilisateurs peuvent également utiliser la fonction pour partager leur emplacement avec Localiser même s'ils ne sont pas dans une situation d'urgence, ce qui est parfait pour les randonnées en pleine nature et autres aventures de ce genre.

Les nouveaux iPhone

Les nouveaux iPhone 14 et 14 Pro ont été dévoilés en septembre. L'iPhone 14 n'offre pas beaucoup d'améliorations par rapport à l'iPhone 13, mais l'iPhone 14 Pro est une amélioration majeure grâce à la puce A16 et à la fameuse Dynamic Island, qui remplace l'encoche des anciens modèles, sans oublier l'écran always-on, l'appareil photo de 48 mp et la puce A17.