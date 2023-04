iPhone 14 : le SOS d'urgence par satellite sauve trois collégiens de l'Utah aux États-Unis

Quand votre iPhone 14 ne capte plus le réseau mobile, il peut toujours contacter les urgences par des satellites mis à disposition d'Apple. Si ce système n'a pas vraiment d'intérêt dans les zones urbaines, il peut devenir indispensable dans les zones reculées où le réseau mobile est complètement absent. La nouvelle fonctionnalité fantastique des iPhone 14 a sauvé des collégiens de l'Utah qui était piégé dans un canyon.

Une incroyable histoire

Quoi de mieux que ce genre d'histoire pour vanter les mérites des iPhone 14 et de leur fonctionnalité SOS d'urgence par satellite ?

Selon un rapport du média local KUTV, trois collégiens se sont retrouvés bloqués dans le canyon The Squeeze situé dans l'État de l'Utah aux États-Unis. Ce canyon est réputé pour ses étroites parois et ses passages qui demandent aux randonneurs de se faufiler et de ramper à certains endroits.

Jeremy Mumford, l'un des jeunes qui étaient partis à l'aventure, explique :

Nous soupçonnons que l'hiver très humide de l'Utah a quelque peu changé le canyon, ce qui a entraîné un scénario beaucoup plus difficile que celui auquel nous étions préparés. J'ai eu un choc hypodermique et j'ai commencé à paniquer et à geler, et ces deux-là m'ont vu et sont devenus très inquiets.

L'ami de Jeremy poursuit en expliquant :

Nous sommes arrivés à un point où nous ne pouvions pas le sortir, nous ne pouvions pas me sortir, nous avons gardé Jeremy au-dessus du rappel et c'était un rappel libre de 10 à 15 pieds dans ce nid de poule et c'est là que nous avons réalisé que nous étions coincés.

Immédiatement, les trois adolescents réalisent qu'il y a un iPhone 14 dans la poche de Jeremy Mumford, ils comprennent rapidement que même sans réseau mobile, ils peuvent contacter les secours grâce aux satellites qu'utilise Apple pour couvrir les États-Unis. Dès la première connexion avec le satellite, ils se rendent compte que celui-ci n'est pas fixe, il passe au-dessus de leur position toutes les 20 minutes :

Le canyon était profond d'environ 500 pieds, avec des parois rocheuses abruptes, mais toutes les 20 minutes environ, un satellite s'alignait là où nous étions dans le canyon et, en tenant le téléphone en l'air, nous pouvions obtenir un signal nous permettant d'envoyer un message au comté d'Emery, ce qui nous a vraiment sauvé la mise.

Le centre d'urgence reçoit le message et demande une intervention

Grâce au contact par satellite, les urgences reçoivent au bout d'un long moment le message d'alerte des jeunes. Dès leur arrivée, les équipes de recherche et de sauvetage ont pu utiliser un hélicoptère pour faire descendre un sauveteur et mettre les victimes en sécurité.

L'équipe de recherche et de sauvetage sur corde était équipée et prête à être insérée quelque part près des parties, mais les sauveteurs espéraient que les sujets se trouvaient dans un endroit où les équipages d'hélicoptères pourraient descendre un sauveteur et ensuite hisser les sujets en lieu sûr cette nuit-là. Heureusement, c'était le cas, et deux des hélicoptères étaient certifiés pour les hélitreuillages de nuit. Entre 23 heures et minuit, les trois personnes ont été hissées en lieu sûr et ont fait l'objet d'une évaluation médicale une fois au sol dans la zone de transit.



Il s'agissait d'un effort considérable impliquant plusieurs agences dans une région très isolée du comté d'Emery. Les services de recherche et de sauvetage du comté de Wayne ont apporté du carburant pour les hélicoptères et l'ambulance de Hanksville est intervenue pour fournir des soins médicaux.

Les trois adolescents ont pu être sauvés après plusieurs heures d'attente. Heureusement, qu'ils avaient un iPhone 14 pourvu de cette fonctionnalité d'urgence par satellite, sinon l'attente aurait pu être bien plus longue avant de tomber sur un touriste.

Urgence par satellite sur les iPhone 14, comment ça fonctionne ?

Si vous possédez l'un des iPhone 14, votre smartphone détectera immédiatement que vous êtes en dehors de la couverture de votre opérateur mobile. Il vous proposera alors un bouton permettant de basculer vers une connexion par satellite.

Apple précise que cette permutation pourra se réaliser dans de bonnes conditions uniquement si vous êtes dans un environnement ouvert, sans arbre à proximité et surtout à l'extérieur d'un bâtiment.

Dès que vous ferez une demande manuelle pour contacter les secours via satellite, votre iPhone vous posera une question afin de connaître votre besoin et surtout vérifier s'il ne s'agit pas d'un abus. À la question "quelle urgence rencontrez-vous ?", Apple proposera ces choix :

Problème de véhicule

Maladie ou blessure

Crime

Perdu ou piégé

Incendie

Dès que vous aurez fait l'un des choix, l'iPhone enclenchera une connexion automatique vers l'un des satellites qui couvrent votre position géographique.

La connexion est décrite comme étant rapide, mais elle peut devenir très longue si vous n'êtes pas dans un environnement ouvert. Apple vous mettre en avant des recommandations comme sortir de votre voiture, s'éloigner du bâtiment...



L'écran de connexion vous indiquera qu'un satellite est en cours de recherche avec un message en gris "en cours de connexion" puis vous obtiendrez l'écran ci-dessous dès que la connexion sera réalisée. Une petite animation s'affichera avec des ondes qui partent d'un satellite vers le point vert (qui correspond à l'utilisateur) au centre de l'écran, cela voudra dire que la communication est effective.



Dans le but d'accélérer la communication autant que possible, Apple a mis au point une méthode de compression qui réduit considérablement la taille des messages textes.

Le message sera délivré immédiatement si vous vous trouvez dans un endroit où les services d'urgence peuvent le recevoir ; dans le cas contraire, il sera envoyé à un centre de relais avec des professionnels formés par Apple qui pourront passer un appel d'urgence en votre nom.