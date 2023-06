Le SOS d'urgence par satellite des iPhone 14 sauve une randonneuse en Californie

Depuis la sortie des iPhone 14, Apple propose aux utilisateurs des derniers iPhone le SOS par satellite. Cette fonctionnalité révolutionnaire vous permet de contacter les secours uniquement si vous êtes en dehors de la couverture réseau de votre opérateur mobile. Dès que votre iPhone passe en "réseau indisponible", le relais par satellite s'enclenche automatiquement pour vous venir en aide en cas de situation délicate.

Une randonneuse californienne sauvée grâce à son iPhone 14

Juana Reyes est une femme qui adore la randonnée, entre amis ou toute seule, elle est capable de réaliser plusieurs dizaines de kilomètres dans les endroits les plus beaux de Californie. Au cours du week-end dernier, Juana Reyes a réalisé une randonnée dans une partie éloignée des chutes du Trail Canyon, un magnifique site qui se trouve dans la forêt nationale d'Angeles.



La jeune femme est habituée à faire attention quand elle part toute seule à l'aventure. Malheureusement, au cours de sa dernière randonnée, Juana Reyes a été victime d'un accident qu'elle n'aurait jamais pu éviter. Alors qu'elle marchait sur un chemin, une partie du sentier s'est effondrée sur elle, le choc lui a immédiatement cassé la jambe l'empêchant de continuer sa randonnée. La seule solution pour Juana Reyes, c'était d'appeler un ami en renfort ou tout simplement les services de secours. La jeune femme va sortir l'iPhone 14 de la poche de son pantalon et composer un numéro. Le problème, c'est que son opérateur ne couvre pas la totalité de la forêt nationale d'Angeles, elle s'est retrouvée confrontée au fameux message "réseau indisponible".

Heureusement... La randonneuse avait acheté un iPhone 14, ce qui lui a permis de basculer sur les satellites loués dans l'espace par Apple. Son iPhone 14 lui a posé quelques questions sur le danger auquel elle était confrontée puis a émis un appel au centre de secours le plus proche de sa localisation.



L'appel d'urgence a immédiatement atterri à la section des opérations aériennes du service d'incendie du comté de Los Angeles. L'appel a été redirigé vers le bon service, ce qui a permis une intervention rapide afin de venir secourir Juana Reyes qui avait la jambe cassée et qui ne pouvait plus se déplacer à cause de la douleur. La jeune femme a pu être secourue et transportée dans l'hôpital le plus proche de sa localisation.



Trois sauvetages grâce à l'iPhone ont eu lieu cette année, dont un dans la même région approximative, selon le département du shérif du comté de Los Angeles. La détection des accidents et le SOS par satellite ont été utilisés pour alerter les sauveteurs après qu'une voiture s'est renversée en décembre sur l'autoroute de la forêt d'Angeles.



Si la détection des accidents de voiture est un casse-tête chez les secouristes à cause des nombreux signalements erronés, les appels d’urgence via satellite sont eux une véritable pépite pour les situations désespérées comme a pu vivre Juana Reyes pendant sa randonnée du week-end.