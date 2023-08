Le SOS d'urgence par satellite des iPhone 14 sauve une famille coincée dans un feu de forêt

Avec les iPhone 14, Apple vous propose de prendre contact avec les urgences dans de nombreux pays à travers le monde... sans antennes relais à proximité de votre position. En effet, la dernière génération d'iPhone est capable de se connecter aux satellites d'un partenaire d'Apple pour joindre les urgences.

Vous l'avez probablement vu dans l'actualité ces derniers jours que des incendies ont eu lieu à Hawaï, plus précisément à Maui qui est la deuxième plus grande île de l'archipel d'Hawaï. Des incendies qui ont détruit de nombreuses habitations, des zones industrielles entières, des bâtiments publics, mais aussi des forêts. Un utilisateur Twitter du nom de Michael J. Miraflor a raconté sur Twitter la terrible expérience qu'ont vécue cinq personnes de la famille de la compagne de son frère.



Ces cinq personnes qui se baladaient en forêt se sont rapidement rendu compte une fois revenue à leur voiture qu'il y avait du feu tout autour d'elles, la voiture était encerclée par les incendies qui étaient en train de ravager la forêt. Le problème, c'est qu'aucune des personnes n'avait de réseau mobile sur son smartphone, probablement à cause des antennes relais qui ont été dégradées suite aux incendies.

Par chance, l'une de ces cinq personnes avait investi dans l'iPhone 14 quelques mois avant ce tragique événement. Lors de la tentative d'appel au 911, l'iPhone a immédiatement détecté que cela était impossible à cause de l'absence de réseau mobile. Résultat, l'utilisateur a vu l'option "Emergency Text via Satellite" être proposée, ce qui a permis de connecter l'iPhone à un satellite pour rediriger l'alerte au centre d'urgence le plus proche.



Dès la mise en relation avec les urgences, la localisation précise de l'iPhone est directement communiquée afin d'aider les pompiers à trouver plus facilement les cinq individus piégés dans le feu de forêt. Le propriétaire de l'iPhone 14 a pu discuter avec les secours pour leur expliquer la situation et leur décrire le lieu où il se trouvait avec ses proches.

Grâce à ce signalement par satellite, les pompiers ont pu retrouver, secourir et évacuer les 5 personnes en l'espace de 30 minutes, une intervention qui aurait été irréalisable sans l’alerte effectuée par SOS via satellite proposée par Apple.

Il y a peu de chance, car en plus d'être piégé par les incendies et un vent violent qui poussaient les flammes dans tous les sens, on a appris que la forêt près de la ville de Lahaina (où se trouvaient les cinq personnes) a été détruite presque en totalité.



(Twitter = X, tweet = post)

My brother’s girlfriend’s cousin and his family were caught in their vehicle in Maui while the wildfires suddenly erupted around them.



No cell service, so Apple Emergency SOS was the only way they could get in contact with first responders. Literally saved their lives. pic.twitter.com/PpxNwTGOAf