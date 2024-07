Le SOS via satellite de l’iPhone sauve 4 randonneurs de plusieurs incendies de forêt

Ces dernières années, Apple a considérablement augmenter la quantité de fonctionnalités permettant de vous sortir de situations d’urgence. Il y a la détection des accidents sur iPhone et Apple Watch, la détection des chutes sur l’Apple Watch et… le SOS via satellite sur l’iPhone quand vous êtes en dehors de la couverture réseau de votre opérateur ! Cette fonctionnalité a sauvé le vie à 4 randonneurs qui étaient pris en plein cœur de feux de forêt.

Encore une belle histoire

En Colombie-Britannique, le SOS via satellite de l’iPhone a démontré son incroyable potentiel en permettant de sauver quatre randonneurs pris au piège par des incendies de forêt. Grâce au système de secours de l’iPhone, les randonneurs ont pu transmettre leur position aux secouristes, ce qui a permis d’assurer une intervention rapide et efficace.



L’incident s’est déroulé dans la région de West Kootenay, où les randonneurs, bien équipés, ont été soudainement encerclés par les flammes. Des braises tombaient sur leur tente, les obligeant à fuir. La situation décrite comme critique par Mark Jennings-Bates, directeur de l’équipe de recherche et de sauvetage de Kaslo, a été rendue encore plus périlleuse par les conditions extrêmes de l’incendie.

Introduite avec l’iPhone 14 et maintenue gratuitement sur la gamme iPhone 15, la fonction de SOS d’urgence via satellite d’Apple a permis de localiser précisément les randonneurs en détresse. Un hélicoptère a été dépêché sur les lieux et grâce à la précision impressionnante du signalement par satellite, les secouristes ont pu retrouver les randonneurs à l’endroit exact indiqué par leur téléphone (à quelques dizaines de mètres près de ce qui avait été indiqué).



Voici ce qu’ont déclaré les sauveteurs :

Nous avons juste pu nous faufiler sur une crête et les avons trouvés exactement là où le ping du téléphone portable disait qu'ils se trouvaient, ce qui est vraiment inhabituel et très satisfaisant. Dans ce cas, leur téléphone portable leur a littéralement sauvé la vie.

Selon les sauveteurs, cette technologie a non seulement facilité l’opération de sauvetage, mais a également sauvé des vies.



Source