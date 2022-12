Le SOS d'urgence par satellite des iPhone 14 vient de sauver un homme en Alaska

L'Apple Watch n'a plus l'exclusivité de sauver la vie de ses utilisateurs dans des situations délicates. L'iPhone est aussi capable désormais de venir en aide, on pense à la détection des accidents de voiture et aux SOS d'urgence via satellite. Un homme en Alaska a pu contacter les secours, malgré l'absence totale de réseau mobile à l'endroit où s'est produit l'incident.

SOS d'urgence via satellite sauve le premier utilisateur Apple

Depuis le lancement d'iOS 16.1 et la disponibilité des iPhone 14, les clients Apple qui possèdent la dernière génération d'iPhone peuvent réaliser des SOS d'urgence par satellite quand ils ne parviennent pas à se connecter au réseau mobile de leur opérateur pour appeler eux-mêmes les secours.

C'est justement ce qui s'est passé en Alaska où un homme qui faisait de la motoneige est resté bloqué pendant de longues heures dans un environnement extrêmement froid et sans présence humaine à plusieurs kilomètres autour de lui.



Sans surprise, son opérateur mobile ne couvrait pas cette zone où il n'y avait aucune habitation et où l'activité y est très faible. Dès que l'utilisateur Apple a voulu composer le 911, son iPhone lui a proposé de signaler l'urgence par satellite, chose qu'il a directement fait pour obtenir de l'aide.

Après avoir répondu à plusieurs questions, l'information a été envoyée vers un centre d'urgence intermédiaire d'Apple qui a transmis l'information aux secours.

Dès l'information réceptionnée, les urgences de l'État de l'Alaska et les équipes locales de recherche et de sauvetage se sont rendues aux coordonnées GPS qu'avait communiquées l'iPhone au centre d'Apple qui a lancé l'alerte.



L'individu a été récupéré en toute sécurité et personne n'a été blessé pendant l'intervention. L'endroit où il se situait était très éloigné, juste à la limite de la région où le service satellite pouvait encore fonctionner. Noorvik et Kotzebue se trouvent à environ 69 degrés de latitude et Apple prévient que la connexion par satellite peut ne pas marcher dans les zones à plus de 62 degrés de latitude, comme les sections septentrionales du Canada et de l'Alaska. On peut dire que le client Apple a eu énormément de chances, car le service d'urgence par satellite aurait pu ne pas répondre !

Une précision dans les coordonnées GPS qui ont impressionné les secouristes

Très souvent, quand un smartphone ou une montre connectée transmet des coordonnées GPS à un service de secours, la position est très vague, un peu comme quand vous commandez un VTC et que vous êtes localisé à plusieurs rues d'où vous êtes.



Dans le cas du SOS via satellite, la précision GPS a été spectaculaire, les secouristes ont été "impressionnés par l'exactitude et l'exhaustivité des informations incluses dans l'alerte initiale" émise par la fonction SOS via Satellite.



Pour le moment, le SOS via satellite est disponible qu'en Amérique du Nord, Apple prévoit prochainement le lancement de la fonctionnalité en France, au Royaume-Uni, en Irlande et en Allemagne. Si les iPhone 14 sont prêts, il est indispensable que le réseau de satellite partenaire soit lui aussi opérationnel pour couvrir les quatre pays cités ci-dessus.

Apple augmentera la liste des pays éligibles par la suite, l'objectif est que toute la planète bénéficie du SOS via satellite avec l'iPhone !