Comment ça marche les appels satellite d'urgence sur les iPhone 14 ?

Comme vous avez pu le voir dans l'Apple Event hier soir, les iPhone 14 vont bénéficier de la connectivité par satellite exclusivement pour les messages d'urgence. Apple a bien insisté sur le fait que cela ne fonctionnera pas si vous captez le réseau mobile d'un opérateur, c'est une fonctionnalité de secours et non pour remplacer votre forfait. Cette fantastique avancée va permettre de sortir des utilisateurs d'iPhone de situations critiques où appeler les urgences n'est pas toujours possible.

La connexion par satellite, ça marche comment ?

Imaginez-vous en pleine mer sur un bateau qui rencontre un problème et où les passagers doivent être évacués le plus rapidement. Il vous est impossible de réaliser un appel, car l'antenne relais de votre opérateur est à plusieurs dizaines de kilomètres et vous n'avez pas de système pour appeler les gardes-côtes. Dans ce genre de situation, votre iPhone affichera la mention "réseau indisponible", vous ne pourrez pas appeler ni envoyer de messages d'urgence.



Si vous possédez l'un des iPhone 14, votre smartphone détectera immédiatement que vous êtes en dehors de la couverture de votre opérateur mobile. Il vous proposera alors un bouton permettant de basculer vers une connexion par satellite.

Apple précise que cette permutation pourra se réaliser dans de bonnes conditions uniquement si vous êtes dans un environnement ouvert, sans arbre à proximité et surtout à l'extérieur d'un bâtiment.

Dès que vous ferez une demande manuelle pour contacter les secours via satellite, votre iPhone vous posera une question afin de connaître votre besoin et surtout vérifier s'il ne s'agit pas d'un abus. À la question "quelle urgence rencontrez-vous ?", Apple proposera ces choix :

Problème de véhicule

Maladie ou blessure

Crime

Perdu ou piégé

Incendie

L'étape de la connexion

Dès que vous aurez fait l'un des choix, l'iPhone enclenchera une connexion automatique vers l'un des satellites qui couvrent votre position géographique.

La connexion est décrite comme étant rapide, mais elle peut devenir très longue si vous n'êtes pas dans un environnement ouvert. Apple vous mettre en avant des recommandations comme sortir de votre voiture, s'éloigner du bâtiment...



L'écran de connexion vous indiquera qu'un satellite est en cours de recherche avec un message en gris "en cours de connexion" puis vous obtiendrez l'écran ci-dessous dès que la connexion sera réalisée. Une petite animation s'affichera avec des ondes qui partent d'un satellite vers le point vert (qui correspond à l'utilisateur) au centre de l'écran, cela voudra dire que la communication est effective.

Communication avec les services d'urgences

Dans le but d'accélérer la communication autant que possible, Apple a mis au point une méthode de compression qui réduit considérablement la taille des messages textes.



Le message sera délivré immédiatement si vous vous trouvez dans un endroit où les services d'urgence peuvent le recevoir ; dans le cas contraire, il sera envoyé à un centre de relais avec des professionnels formés par Apple qui pourront passer un appel d'urgence en votre nom.

Oui, vous avez bien compris, une équipe dédiée d'Apple sera présente 24h/24 depuis la Californie pour s'occuper de vous en cas d'urgence dans une zone où les services de secours n'ont pas d'équipement pour recevoir les messages textes.

Des notifications pour vous tenir au courant

La dernière version d'iOS comportera des notifications dès que vous aurez émis une demande d'urgence via satellite. Cela vous permettra de suivre en temps réel l'envoi du message, la réception du message par les services de secours et la prise en charge de celui-ci.

Détection d'accident + connectivité par satellite

Comme l'Apple Watch Series 8 et l'Apple Watch Ultra, les nouveaux iPhone 14 possèdent le nouvel accéléromètre dual-core qui permet de détecter les accidents de voiture. Cette nouveauté va directement s'associer au satellite d'urgence, ce qui permettra de joindre les secours même sans réseau mobile.

Est-ce payant ?

Apple n'a pas été clair à ce propos. Toutefois, nous savons que les propriétaires d'iPhone 14 auront 2 ans de gratuité dès l'activation de leur nouvel iPhone. À l'issue de ces 24 mois, il y a de fortes chances qu'Apple propose un tarif à payer tous les mois ou à l'année. N'oublions pas qu'Apple ne possède pas de satellite, mais passe par une société partenaire qui lui facture la connexion avec les satellites.

Date de lancement et disponibilité

Dès le mois de novembre 2022, les Américains et Canadiens pourront accéder à la connectivité par satellite, cela fonctionnera avec tous les modèles de la gamme iPhone 14.

Apple couvrira par satellite la totalité des États-Unis et du Canada afin d'avoir 0 zone blanche.



Cette fonctionnalité devrait rapidement se répandre à d'autres territoires, la France et d'autres pays européens seront probablement les prochains pays sur la liste. Dans combien de temps ? Impossible de le dire pour l'instant.