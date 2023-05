Les appels par satellite de l'iPhone 14 sont disponibles en Australie et en Nouvelle-Zélande

Apple a annoncé dimanche que la fonction SOS d'urgence par satellite, récemment activée en Belgique, est désormais disponible en Australie et en Nouvelle-Zélande. Disponible sur tous les modèles d'iPhone 14, cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d'envoyer des messages texte aux services d'urgence par satellite lorsque la couverture cellulaire et Wi-Fi n'est pas disponible. Les utilisateurs peuvent également partager leur position par satellite dans l'application Localiser.

La fonctionnalité d'appel d'urgence

La fonction SOS d'urgence par satellite est activée par défaut sur les iPhones fonctionnant sous iOS 16.4 ou une version ultérieure pour les australiens et néo-zélandais. Une option permettant d'envoyer un message texte par satellite apparaît après avoir composé le 000 en Australie ou le 111 en Nouvelle-Zélande en dehors de la zone de couverture cellulaire et Wi-Fi, précise le communiqué. Il existe également un mode "démo" dans l'application "Réglages" sous SOS Urgence qui permet aux utilisateurs de se familiariser avec le service sans contacter les services d'urgence.

Comment passer un appel d’urgence ?

Grâce à ce service, Apple affirme que les utilisateurs peuvent envoyer et recevoir des messages en seulement 15 secondes par temps clair. Les utilisateurs sont invités à remplir un court questionnaire contenant des informations vitales, puis l'interface leur indique vers où pointer leur iPhone dans le ciel pour se connecter et envoyer le message initial. Ce dernier comprend les réponses de l'utilisateur au questionnaire, sa localisation, son altitude, le niveau de la batterie de l'iPhone et les informations relatives à l'identification médicale via l’app Santé, le cas échéant.



Apple rappelle que le service est conçu pour fonctionner à l'extérieur, avec une vue dégagée du ciel. Ainsi, le feuillage ou d'autres obstacles peuvent retarder ou empêcher l'envoi des messages d'urgence, et la connectivité par satellite peut ne pas fonctionner dans des endroits situés à plus de 62° de latitude, comme les régions septentrionales du Canada et de l'Alaska.

En Australie et en Nouvelle-Zélande, comme ailleurs, les appels d’urgence par satellite sont gratuits pendant deux ans à partir d'aujourd'hui ou au moment de l'activation de n'importe quel modèle d'iPhone 14. Le service est également disponible en France, en Belgique, au Canada, en Autriche, en Allemagne, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Portugal, au Royaume-Uni et, évidemment, aux États-Unis.