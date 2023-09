Le SOS via satellite des iPhone 14 et iPhone 15 arrive fin du mois en Suisse et en Espagne

Au lancement du SOS via satellite l’année dernière, Apple avait promis que de nombreux pays allaient être éligibles à cette fonctionnalité révolutionnaire en cas d’absence de réseau. Après la France, l’Italie et le Royaume-Uni, c’est au tour de l’Espagne et de la Suisse de bénéficier du SOS via satellite !

Ça arrive à la fin du mois

Apple étend son empreinte mondiale avec l’introduction de ses services “SOS via Satellite” et “Find My via Satellite” en Espagne et en Suisse ce mois-ci. Cette expansion est une étape importante pour Apple, car l’entreprise s’efforce de renforcer la sécurité de ses utilisateurs dans des pays toujours plus nombreux.



Depuis la sortie de l’iPhone 14, les utilisateurs ont eu la chance de découvrir la fonction “SOS via Satellite”. Conçue spécifiquement pour offrir une bouée de sauvetage en l’absence de connexion WiFi ou mobile lors d’une situation d’urgence, cette fonction s’est avérée être un ajout essentiel pour de nombreux utilisateurs. Elle se veut être un véritable allié dans des moments critiques, permettant de contacter les services d’urgence même dans les endroits les plus reculés.

Avant leur arrivée en Suisse et en Espagne, ces fonctionnalités étaient déjà disponibles dans 14 pays, comme l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, le Portugal, le Royaume-Uni et les États-Unis.



Avec la mise à disposition de ces services en Espagne et en Suisse, de nombreux autres utilisateurs pourront bénéficier de cette technologie de pointe, renforçant ainsi leur sécurité personnelle et leur tranquillité d’esprit. Jusqu’ici, le SOS via satellite a permis de sauver plusieurs personnes parfois dans des situations très critiques où le réseau mobile était indisponible !