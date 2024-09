iPhone 15 : une capacité de batterie deux fois plus endurante que l'iPhone 14

C'est ce qu'on appelle une information inattendue. Apple vient de confirmer que l'endurance de la batterie de l'iPhone 15 est deux fois supérieure à celle de l'iPhone 14. Explications avec la nouvelle version d'iOS 17.4.

En voilà une bonne nouvelle

Lorsqu'on évoque la batterie de l'iPhone, il y a deux éléments à prendre en compte. Le premier, c'est bien évidemment l'endurance de la batterie pour obtenir un temps d'écran allumé le plus large possible. Le deuxième, c'est la capacité de batterie, autrement dit la diminution de cette endurance au fil du temps.



Cinq mois après la sortie officielle de l'iPhone 15, Apple affirme désormais que la capacité de batterie des derniers iPhone commence à diminuer après 1000 cycles de charge complets. Plutôt convaincant quand on sait que ce chiffre est fixé à 500 sur les iPhone 14. Une endurance doublée.

Apple aurait visiblement peaufiné son système de gestion de l'alimentation dans l'iPhone 15 tout en améliorant certains composants. Pour rappel, la capacité de batterie des iPhone 14 avait fait polémique l'année dernière. Après seulement quelques mois, de nombreux utilisateurs s'étaient interrogés sur ce problème. C'était d'ailleurs notre cas à la rédaction.



Avec iOS 17.4 bêta 4, en se rendant dans la section Réglages > Batterie > État de santé de la batterie et recharge, on retrouve la capacité maximum de la batterie d'un iPhone exprimée en pourcentage ainsi qu'une nouvelle mention sur l'état de santé de la batterie. Apple a supprimé le terme "optimal", visiblement pas très clair, pour le remplacer par un "normal", bien plus simple à comprendre.



La pomme incite au changement de batterie lorsque ce chiffre tombe sous les 80 %. Si l'on en croit la société, il ne devrait pas descendre sous les 100 % avant 1000 cycles de recharge complets sur les iPhone 15. Quelqu'un pour vérifier ?



PS : À partir de juin 2025, les fabricants de smartphones et de tablettes opérant dans l'UE se verront attribuer une note (de A à G) indiquant l'efficacité énergétique, la longévité de la batterie, la protection contre la poussière et l'eau et la résistance aux chutes accidentelles. La partie de la note relative à la longévité de la batterie exige au moins 800 cycles de charge tout en conservant au moins 80 % de leur capacité d'origine, ce qui contribue à l'amélioration de l'efficacité énergétique. C'est probablement ça la clé de ce changement...



Via