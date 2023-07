iPhone 15 : l'intégration d'une batterie superposée pour la première fois ?

Apple le sait, l'autonomie de l'iPhone provoque toujours de la déception et de la frustration chez les clients Apple qui doivent souvent se munir d'une batterie externe pour éviter la panne de batterie avant de rentrer chez eux. À chaque nouvelle génération d'iPhone, le géant californien essaie de faire mieux. Avec la gamme iPhone 15, un grand changement pourrait avoir lieu avec la batterie !

Une batterie superposée, mais pourquoi ?

Selon certaines rumeurs, le prochain iPhone 15 d'Apple pourrait être doté d'une technologie de batteries empilées, ce qui permettrait d'augmenter la densité énergétique et d'allonger la durée de vie des batteries. Les batteries empilées reposeraient sur un processus de fabrication connu sous le nom de laminage, dans lequel les composants et les séparateurs sont disposés en couches en zigzag.



Ce procédé permet d'obtenir une plus grande capacité globale de la batterie, car il est possible d'y intégrer davantage de matériaux actifs. En outre, cette technologie offre une répartition plus homogène de la chaleur dans la batterie, ce qui prolonge sa durée de vie.

Les batteries empilées sont déjà largement utilisées dans divers domaines tels que les véhicules électriques, les appareils médicaux, l'aérospatiale, l'aviation et le stockage des énergies renouvelables. Leur adoption dans la série iPhone représenterait une avancée significative dans la technologie des batteries pour smartphones.



Selon le leaker @RGcloudS sur Twitter, Apple pourrait envisager des options de charge filaire à 40 W et de charge MagSafe à 20 W. Notons quand même qu'il s'agirait d'une énorme évolution, car l'actuel iPhone 14 Pro Max prend en charge une puissance de charge filaire maximale de 29 W, tandis que la charge MagSafe est limitée à 15 W. L'augmentation supposée de la vitesse de charge serait la bienvenue pour les utilisateurs qui apprécient les capacités de charge rapides et efficaces.



