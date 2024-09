La bêta 2 de macOS 15 et d'iOS 18 intègre la recopie iPhone et le partage d'écran SharePlay

Lors de la WWDC 2024, Apple a dévoilé la mise à jour macOS Sequoia avec peu de nouveautés, mais des évolutions de qualité comme la recopie iPhone, le partage d'écran via SharePlay, le fenêtrage automatique ou encore les aides "Apple Intelligence". Alors que la bêta 1 de macOS 15 n'a rien apporté de tout cela, Apple annonce que la bêta 2, à venir lundi, intègrera les deux premiers cités.

Deux grosses nouveautés arrivent dans la bêta

En effet, Fred Sainz, porte-parole d'Apple, a déclaré à The Verge que la nouvelle bêta va permettre aux développeurs de tester la fonctionnalité "iPhone Mirroring", ainsi que "SharePlay Screen Sharing". L'information a été fournie dans le cadre d'une déclaration sur certaines nouvelles fonctionnalités d'iOS 18, d'iPadOS 18 et de macOS Sequoia qui ne seront pas disponibles dans l'Union européenne, du moins au lancement.



Parmi ces fonctionnalités, deux d'entre elles feront leur apparition dans la bêta 2 de la semaine prochaine, Apple introduisant la prise en charge de la recopie de l'iPhone dans macOS Sequoia et l'extension du partage d'écran SharePlay à iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia.

La fonction "miroir" arrive enfin !

Comme vu la semaine dernière, la recopie de l'iPhone est géniale. "iPhone Mirroring" permet de contrôler un iPhone via un Mac, avec toutes les fonctionnalités pour accéder aux apps, interagir avec les notifications, et plus encore. Cela va donc plus loin que la recopie AirPlay qui existait depuis des années.

Le partage d'écran via SharePlay

Le partage d'écran SharePlay permettra aux clients de la pomme de prendre en charge l'écran d'un autre utilisateur afin de fournir une assistance technique et d'autres formes d'aide. C'est aussi quelque chose qui existait sur macOS, sobrement nommé "partage d'écran", mais qui était limité aux postes sur le même réseau.

Un calendrier chargé

Si aucune de ces options n'est disponible dans la première bêta d'iOS 18, d'iPadOS 18 et de macOS Sequoia, c'est qu'Apple a un calendrier chargé, la firme déployant petit à petit ses nouveautés. Cela permet de stabiliser chaque lot, et de conserver l'intérêt des développeurs, et des fans en général, pendant tout l'été, avec probablement entre 6 et 10 bêtas. De son côté, la plateforme "Apple Intelligence", qui aidera à répondre automatiquement sur Messages et Mail, à retoucher des images par le biais de simple commentaire, à résumer les notifications d'une journée et plus encore, elle devrait arriver en juillet, avec la bêta publique. Encore une fois, nous ne sommes pas prêt de l'avoir en France. Espérons que nos amis suisses seront servis rapidement, cela nous permettra d'y jeter un oeil. En attendant, n'oubliez pas de jeter un oeil à notre astuce pour activer le nouveau Siri.