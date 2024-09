Les nouveautés d'iOS 18 et macOS 15 absentes de la bêta

Apple a annoncé les mises à jour annuelles de ses systèmes d'exploitation lors de la keynote d'ouverture de la WWDC 2024. iOS 18 et macOS 15 Sequoia en tête. Alors que les nouveautés sont nombreuses, certaines fonctionnalités ne sont pas actuellement disponibles pour les utilisateurs de la version bêta.



Découvrez les nouveautés absentes avant d'installer la bêta.

Apple Intelligence

C'était l'apothéose, Apple Intelligence a été la star de la WWDC 24, avec plus de trente minutes dédiées. Comme attendu, la firme de Cupertino s'est lancé dans la bataille de l'IA avec sa propre vision. Avec Apple Intelligence, les utilisateurs peuvent revoir et résumer des textes, générer des réponses à des courriels, filtrer des notifications, générer des images et des emoji, éditer des photos en langage naturel, et bien plus encore.



Cependant, si vous étiez impatients d'essayer Apple Intelligence, c'est raté. En effet, aucune de ces fonctionnalités présentées par Apple n'est disponible dans iOS 18 ou macOS Sequoia bêta. Et il faudra encore plus de temps à Apple pour lancer ses fonctionnalités d'IA. Pire, les anglais auront la primeur pendant des mois.



L'entreprise précise qu'Apple Intelligence sera disponible « en version bêta cet automne ». En d'autres termes, il y a de fortes chances que nous ne puissions pas mettre la main sur les nouvelles fonctionnalités d'IA avant le lancement des nouveaux iPhone 16 en septembre. D'ailleurs, les fonctions d'intelligence artificielle requièrent la puce A17 Pro ou une version ultérieure pour l'iPhone, ou la M1 ou une version ultérieure pour l'iPad et le Mac.

RCS

Apple a confirmé l'année dernière qu'elle ajouterait la prise en charge de RCS (Rich Communication Services) à l'iPhone lors d'une prochaine mise à jour logicielle. Cette fois, Craig Federighi a confirmé le lancement du RCS avec iOS 18.



Grâce à ce protocole, les utilisateurs d'iPhone peuvent envoyer des messages riches contenant des fichiers audio et des fichiers multimédias plus volumineux aux utilisateurs d'Android, ainsi que créer des groupes ou encore avoir un accusé de réception. Bien que les messages RCS aient toujours des bulles vertes, l'application Messages affichera le libellé « Message texte - RCS » dans la conversation.



Mais pour l'instant, iOS 18 bêta ne permet pas d'échanger avec ce protocole.

Nouvelle app Mail

Petite surprise, Apple a, enfin, revu l'application Mail. Désormais, l'application filtrera et classera automatiquement les e-mails dans des catégories telles que les transactions, les mises à jour et les promotions. Il existe également une catégorie pour les courriels considérés comme importants. La nouvelle version de Mail permet également de trouver et d'afficher plus facilement les courriels contenant des reçus et des bulletins d'information provenant du même expéditeur. Tout cela avec un design repensé.



Mais la mauvaise nouvelle, c'est que la nouvelle application Mail n'est pas disponible dans iOS 18 bêta 1. Apple indique que l'application sera introduite « plus tard dans l'année » lors d'une prochaine mise à jour d'iOS 18.

Highlights de Safari

L'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle permettent une nouvelle fonctionnalité de Safari appelée Highlights, qui est capable d'identifier des informations pertinentes telles qu'une adresse ou un lien vers une chanson sur une page web et de vous les montrer. Idem pour le lecteur de Safari, qui a été remanié pour résumer les articles.



Bien que la nouvelle version de Safari soit déjà incluse, avec des suggestions et une page d'accueil remaniée, ces deux fonctions ne sont pas encore disponibles dans la bêta.

Recopie de l'iPhone

MacOS 15 et iOS 18 introduisent l'iPhone Mirroring, ou recopie de l'iPhone en français, une nouvelle façon d'interagir avec votre iPhone depuis votre Mac, sans connexion filaire. Cette fonctionnalité vous permet de voir et, surtout, de contrôler l'écran de votre iPhone depuis votre ordinateur sans avoir à toucher votre téléphone. Vous pouvez également glisser-déposer des fichiers entre macOS et l'iPhone ou réagir à une notification.



Cette fonctionnalité n'est pas disponible, du moins dans la version bêta 1.

Affichage virtuel panoramique sur Mac

Enfin, l'Apple Vision Pro qui reçoit sa première mise à jour logicielle majeure avec visionOS 2, ne peut pas encore profiter de l'affichage virtuel panoramique sur Mac, qui permet aux utilisateurs de voir l'écran de leur Mac comme un immense écran ultra-large. Selon Apple, c'est l'équivalent de deux écrans 4K côte à côte.



Même si vous installez visionOS 2 bêta sur votre Vision Pro (et macOS 15 Sequoia sur votre ordinateur), Apple indique que l'affichage virtuel panoramique sur Mac ne sera pas disponible avant la fin de l'année, lors d'une prochaine mise à jour.

Les nouveautés disponibles

De nombreuses autres fonctionnalités sont à découvrir dans la première bêta, comme la personnalisation des icônes, les réactions et la programmation dans iMessage, la nouvelle app "Mots de passe", le verrouillage des applications derrière Face ID, la nouvelle app Photos entièrement repensée et plus encore.