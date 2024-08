Apple publie un nouveau firmware bêta pour les AirPods Pro 2 avec des nouveautés d'iOS 18

À la WWDC 2024, Apple a présenté une masse de nouveautés pour l'iPhone avec iOS 18, mais aussi pour les AirPods Pro 2 ! En effet, dès la rentrée, les écouteurs sans fil en version Lightning et USB-C vont bénéficier de trois nouveautés afin d'améliorer l'expérience utilisateur. Comme à son habitude, après la phase de développement, Apple invité les développeurs à tester les fonctionnalités avant le déploiement au public.

Une nouvelle bêta pour les AirPods Pro 2

Depuis hier soir, Apple a déployé un nouveau firmware pour les AirPods Pro 2, celui-ci n'est pas accessible à tous, mais uniquement aux développeurs à des fins de tests. Comparé à iOS 18 qui en est aujourd'hui à la sixième bêta, le firmware bêta des AirPods Pro 2 en est lui à sa troisième bêta, Apple semble avoir mis un petit coup d'accélération.



Dans le cadre d'iOS 18, les AirPods Pro de deuxième génération avec le boitier de charge Lightning et USB-C vont bénéficier de trois nouvelles fonctionnalités qui ont été dévoilées à la WWDC 2024, des nouveautés qui ont attiré l'attention des personnes qui ont suivi la conférence !

Le firmware en bêta, numéroté 7A5266c, des AirPods Pro 2 fait actuellement tester aux développeurs trois nouvelles fonctionnalités :

La détection des mouvements de la tête pour interagir avec Siri : avec iOS 18, les utilisateurs pourront dire "oui" ou "non" avec leur tête pour répondre à un appel téléphonique ou le refuser. Cela fonctionne aussi avec les messages ou les notifications quand Siri vous demandera si vous souhaitez y répondre. Cette fonctionnalité a pour objectif de simplifier l'interaction avec l'assistant vocal quand vous êtes dans un lieu avec du monde autour de vous.

: avec iOS 18, les utilisateurs pourront dire "oui" ou "non" avec leur tête pour répondre à un appel téléphonique ou le refuser. Cela fonctionne aussi avec les messages ou les notifications quand Siri vous demandera si vous souhaitez y répondre. Cette fonctionnalité a pour objectif de simplifier l'interaction avec l'assistant vocal quand vous êtes dans un lieu avec du monde autour de vous. L'isolation vocale : Apple a pour objectif avec iOS 18 que les AirPods Pro 2 soient capables d'isoler votre voix parmi les bruits qui sont dans votre environnement. Résultat, le correspondant que vous avez au téléphone entendra votre voix et pas les bruits autour de vous.

: Apple a pour objectif avec iOS 18 que les AirPods Pro 2 soient capables d'isoler votre voix parmi les bruits qui sont dans votre environnement. Résultat, le correspondant que vous avez au téléphone entendra votre voix et pas les bruits autour de vous. L'audio spatial personnalisé pour les jeux : le nouveau firmware publié hier soir permet aussi de tester l'audio spatial personnalisé pour les jeux. Pour créer une immersion exceptionnelle et particulièrement poussée, Apple propose un audio spatial spécial sur certains jeux (en coopération avec les développeurs).

Ces trois nouvelles fonctionnalités vont considérablement améliorer l'expérience utilisateur et apporter des nouveautés stratégiques aux AirPods Pro 2 afin de perfectionner leur valeur face à la concurrence. Ces nouveautés seront disponibles à l'automne, Apple n'a pas donné de date, mais on imagine que ce sera un peu après la sortie d'iOS 18. Pour ceux qui le souhaitent, les AirPods Pro 2 sont actuellement en promotion chez Amazon, vous pouvez acheter dès maintenant les écouteurs pour profiter de la bêta ou obtenir ces fonctionnalités qui débarqueront prochainement.

