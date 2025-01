Apple publie la bêta 3 de watchOS 11.3 et tvOS 18.3

Apple a déployé les troisièmes versions bêta de watchOS 11.3 et tvOS 18.3 pour les développeurs, une semaine après la sortie des deuxièmes bêtas. Alors qu’iOS 18.3 et macOS 15.3 n’ont pas encore reçu leur nouvelle version, les développeurs peuvent télécharger la bêta de watchOS via l’application Watch sur iPhone, tandis que la bêta de tvOS est disponible dans l’application Réglages sur l’Apple TV. Apple a également publié une nouvelle version bêta 18.3 pour le HomePod.

Deux mises à jour bêtas

Bien qu’aucune fonctionnalité majeure n’ait été identifiée, le code des deux mises à jour suggère qu’Apple ajoute la prise en charge des aspirateurs robots dans HomeKit, à la fois depuis la montre et la box. Cela ferait des aspirateurs robots une nouvelle catégorie d’appareils pris en charge dans l’application Maison pour watchOS et tvOS.

Du côté de tvOS 18.3, Apple prévoit également d’introduire un nouvel avis concernant la vente de films et d’émissions TV numériques.

Les versions finales de watchOS 11.3, tvOS 18.3, iOS 18.3, iPadOS 18.3, macOS Sequoia 15.3 et visionOS 2.3 devraient être disponibles fin janvier, début février maximum. Ces mises à jour n’apportent pas grand chose aux utilisateurs, mais elles devraient contenir des correctifs de sécurité importants.