Apple publie la ​​​​​​bêta 1 de visionOS 2.1, watchOS 11.1 et tvOS 18.1

Après iOS 18.1, iPadOS 18.1 et macOS 15.1, voici la bêta 1 pour watchOS 11.1, visionOS 2.1 et tvOS 18.1. Une première bêta dans les temps qui se concentrera principalement sur la résolution de bugs suite au lancement officiel en début de semaine.

La première bêta disponible sur toutes les plateformes restantes

Maintenant que watchOS 11, visionOS 2 et tvOS 18 sont en ligne pour le grand public, c'est le moment pour Apple de lancer la bêta 1 de watchOS 11.1, visionOS 2.1 et tvOS 18.1. Un nouveau cycle de bêta logique alors qu'iOS 18.1 et macOS 15.1 sont déjà en bêta depuis un petit moment. Les deux versions majeures avaient pris de l'avance pour faciliter la découverte d'Apple Intelligence aux développeurs.

Comme chaque première bêta, elle se concentre surtout sur la correction de bugs et l'ajustement de certains paramètres. L'iPad Pro M4 sait de quoi on parle… Si des nouveautés intéressantes sont découvertes dans les semaines à venir, nous vous tiendrons informer le plus rapidement possible.



Pour rappel, Apple Intelligence sera la grande nouveauté de cette nouvelle version. Bien que le déploiement soit progressif jusqu'à la fin de l'année, les utilisateurs pourront profiter de l'intelligence artificielle d'Apple dès le mois d'octobre et la sortie d'iOS 18.1 et autres.



Une fois de plus, ce ne sera toujours pas disponible en Europe et en France, faute d'accord avec les instances européennes. Apple a promis une prise en charge de la langue française en 2025, on se contentera de cette information pour le moment.

Les nouveautés

Pour le moment, la seule nouveauté concerne visionOS 2.1 qui a réglé le souci du suivi AR quand on bouge la tête.