Apple retire iPadOS 18 pour l'iPad Pro M4 après des blocages complets

Moins de vingt-quatre heures après avoir publié la version finale d'iPadOS 18 pour ses tablettes, Apple a retiré la mise à jour iPadOS 18 pour les modèles d'iPad Pro M4, ce qui signifie que le nouveau logiciel n'est plus disponible pour téléchargement et installation pour le moment. Une telle action implique un problème grave.

Un cas problématique

L'arrêt de la mise à jour semble avoir été causé par des plaintes de certains propriétaires d'iPad Pro 2024, qui ont découvert que la mise à jour rendait leur appareil inutilisable. On parle d'un iPad "brické". Les clients qui ont dépensé une petite fortune pour l'iPad Pro M4, qui intègre des nouveautés de haut vol, telles que des performances améliorées grâce à la puce M4, un écran OLED plus immersif avec des couleurs plus riches, et des accessoires améliorés, l'ont certainement mauvaise.

Plusieurs personnes ont signalé sur Reddit que des interruptions dans le processus d'installation ont conduit à leur iPad à une extinction totale, obligeant à un remplacement total de l'appareil. Cela est d’autant plus dommage que les propriétaires de l'iPad Pro M4 attendaient avec impatience d'exploiter les nouvelles fonctionnalités d’iPadOS 18, telles que les capacités multitâches améliorées et la meilleure compatibilité avec l’Apple Pencil, rendu encore plus réactif sur ce modèle.

Tous les propriétaires d'iPad Pro M4 n'ont pas rencontré de problème lors de l'installation de la mise à jour, et cela pourrait être lié à l'installation préalable de la nouvelle mise à jour iPadOS 17.7 avant d’installer iPadOS 18. Apple travaille probablement à la résolution de ce problème majeur et proposera un patch dans les prochains jours.

En général, il vaut mieux attendre quelques jours avant d'installer une version majeure, il y a régulièrement des soucis importants comme une autonomie en berne, des crash intempestifs et, dans le pire des cas, un "brickage" de l'appareil.