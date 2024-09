iOS 18.1 ajoute les photos spatiales à l'iPhone 15 Pro

La bêta 4 d'iOS 18.1 publiée hier soir améliore encore l'appareil photo de l'iPhone 15 Pro et de l'iPhone 15 Pro Max, avec la prise en charge de la capture de photos spatiales. Lors du keynote "It's Glowtime", Apple avait dévoilé la capture de photos spatiales pour la gamme iPhone 16, mais la fonctionnalité arrive également sur les modèles phares de l'année dernière. Une bonne nouvelle que notre ancien camarade Brian a partagé sur X.

Une nouveauté qui passe de l'iPhone 16 à l'iPhone 15 Pro

Depuis leur lancement l'an passé, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max prennent en charge l'enregistrement de vidéos spatiales, une sorte de capture 3D qui permet ensuite une immersion sans pareille dans le Vision Pro du constructeur. Avec iOS 18.1, les clients ont désormais une nouvelle option « Spatial » dédiée dans l'application Appareil photo pour basculer facilement entre la capture de vidéos spatiales et de photos spatiales.

Apple décrit la fonctionnalité de prise de vue spatiale comme ceci :

Enregistrez des photos et des vidéos spatiales d'une profondeur remarquable pour les visionner dans l'app Photos sur Apple Vision Pro. Pour de meilleurs résultats, maintenez l'iPhone en orientation paysage et stable pendant l'enregistrement. Les vidéos sont enregistrées à 30 images par seconde en 1080p. Une minute de vidéo spatiale représente environ 130 Mo. Une photo spatiale pèse environ 5 Mo.

Les photos et vidéos spatiales peuvent ensuite être visualisées sur un Apple Vision Pro. Mieux, visionOS 2, qui a été publié cette semaine en version finale, et permet aux utilisateurs de créer des photos spatiales directement à partir de n'importe quelle image de leur bibliothèque.



Techniquement, la firme américaine décrit les prises de vue spatiales comme un nouveau type de contenu stéréoscopique qui immerge les gens dans un moment et leur donne un plus grand sentiment de présence dans une scène. Une photo spatiale est un fichier HEIC multi-images contenant une image de l'œil gauche et une image de l'œil droit, un groupe de paires stéréo et des métadonnées spatiales. Une vidéo spatiale est un film QuickTime avec une piste vidéo stéréo MV-HEVC et des métadonnées spatiales.

Date de sortie d'iOS 18.1

iOS 18.1 est actuellement disponible en version bêta pour les développeurs. Lors de la présentation de l'iPhone 16 la semaine dernière, Apple a confirmé que cette version, qui embarquera les premières fonctionnalités d'Apple Intelligence, sera publiée en octobre.