L’iPhone 15 Pro Max gagne 1 heure d’autonomie grâce à iOS 18 et son optimisation

Apple ajoute peut-être des batteries moins performantes que ses principaux concurrents, mais l’entreprise fait des efforts considérables sur la partie logicielle pour optimiser l’autonomie des iPhone. Une récente recherche a remarquée qu’avec iOS 18, l’iPhone 15 Pro Max bénéficie d’une heure d’autonomie supplémentaire, rien de bien révolutionnaire, mais c’est toujours du confort supplémentaire pour les utilisateurs.

iOS 18 fait beaucoup de bien à l’autonomie de l’iPhone 15 Pro Max

Le célèbre blogueur chinois Geekerwan a récemment publié une série de tests de batterie sur sa chaîne YouTube. Il a comparé différents modèles d’iPhone et des smartphones Android populaires sur le marché. Le blogueur chinois a eu une surprise à laquelle il ne s’attendait pas : l’iPhone 15 Pro Max a gagné une heure supplémentaire d’autonomie grâce à la mise à jour iOS 18, ce qui confirme l’efficacité des optimisations apportées par Apple.



Dans son test, Geekerwan a inclus tous les modèles d’iPhone 16, ainsi que l’iPhone 15 Pro, l’iPhone 15 Pro Max, l’iPhone 14 Pro Max, l’iPhone 13 Pro Max et plusieurs smartphones Android phares. Le test s’est déroulé dans des conditions très exigeantes, impliquant des tâches variées telles que l’utilisation intensive de WeChat, l’envoi massif de SMS, des appels vocaux qui durent de longues minutes, la lecture de vidéos en local comme en streaming, la navigation sur le Web sur plusieurs sites, des sessions TikTok avec un défilement automatique des vidéos et même le jeu gourmand en ressources, Genshin Impact, le tout en boucle jusqu’à épuisement complet des batteries.

Les résultats sont impressionnants : l’iPhone 16 Pro Max a établi un nouveau record d’autonomie avec une performance de plus de 10 heures. Une excellente durée qui surpasse la plupart des autres iPhone.



Si l’iPhone 16 Pro Max brille par ses performances, l’iPhone 15 Pro Max tire lui aussi son épingle du jeu grâce à la mise à jour iOS 18, qui apporte une optimisation particulièrement efficace. En effet, l’autonomie de ce modèle est passée de 7h56 sous iOS 17 à 9h02 sous iOS 18, soit une augmentation de plus d’une heure. Une belle amélioration qui confirme les efforts d’Apple pour rendre ses appareils moins gourmands en énergie. Même l’iPhone 15 Pro a bénéficié de cette optimisation. Son autonomie est passée de 6h22 à 6h55, offrant ainsi environ 30 minutes supplémentaires.

Une optimisation technique réussie

L’augmentation de l’autonomie de l’iPhone 15 Pro Max s’explique par une gestion plus fine des ressources sous iOS 18. Apple a amélioré la manière dont l’A17 Pro gère les cœurs de performance et d’efficacité. En réduisant la fréquence du processeur lors de tâches courtes ou peu exigeantes, iOS 18 permet de prolonger la durée de vie de la batterie sans sacrifier la réactivité de l’appareil. Cette optimisation apporte une gestion intelligente de la consommation d’énergie, ce qui est particulièrement utile dans un contexte de tâches variées et continues.

Une amélioration durable ?

Reste à voir si cette excellente performance se maintiendra dans le temps, avec l’arrivée prochaine des mises à jour comme iOS 18.1 ou iOS 18.2… On espère que les futures mises à jour dans le cycle iOS 18 ne compromettront pas cette avancée en matière d’autonomie.