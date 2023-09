Le mode portrait de l'iPhone 15 Pro est très précis grâce au Photonic Engine

Plus sophistiqué que jamais, l’appareil photo principal de l'iPhone 15 Pro (et Pro Max) fait déjà tourner les têtes. Alors que l'appareil sera officiellement lancé demain, les premiers tests ont tous loués la qualité des clichés, notamment les prises de vues en mode Portrait et en 24 Mpx. Justement, en nous baladant sur X, nous avons trouvé un exemple très parlant qui met en avant la capacité de détection des sujets, au poil près.

À se tirer les cheveux

Voici ce qu'a déclaré AppleLeaker sur X, reprenant un tweet de BooredAtWork :

iPhone 15 Pro’s portrait mode edge-detection is so good it isolates single strands of hair 🤯



Default 24MP resolution and lessons learnt from iOS 16’s image cut-outs + an improved LiDAR module make for a killer combo.



We are quickly approaching DSLR quality portraits. https://t.co/03cl6aAoR5 pic.twitter.com/nyopIirX52 — AppleLeaker (@LeakerApple) September 21, 2023

La détection des bords en mode portrait de l'iPhone 15 Pro est si bonne qu'elle isole des mèches de cheveux 🤯



La résolution par défaut de 24 Mpx et les leçons tirées des découpes d'images d'iOS 16 + un module LiDAR amélioré constituent un combo qui tue.



Nous nous approchons rapidement des portraits de qualité reflex numérique.

En regardant les trois photos prises avec l'iPhone 15 Pro Max, on s'aperçoit que la prise de vue en mode Portrait est bien plus aboutie que sur l'iPhone X. Bien aidé par le capteur principal de 48 Mpx, le nouvel iPhone peut aussi compter sur le Photonic Engine (apparu sur l'iPhone 14 Pro) et la puce A17 pour déduire les contours du sujet (ici un homme), sans perdre le moindre détail. Avant, les cheveux étaient en partie floutés, désormais ils sont bien pris en compte, jusqu'aux poils de barbe.

Voici comment Apple présente le nouveau mode Portrait :

Vos portraits s’en trouvent nettement améliorés. Et vous n’avez même plus besoin de choisir le mode Portrait. Si votre sujet est une personne, un chat ou un chien, l’iPhone intègre automa­tiquement les données de profondeur. Vous pouvez instan­tanément transformer votre photo en portrait avec un effet de flou élégant sur l’arrière-plan. Ou le faire plus tard dans l’app Photos.



Le Photonic Engine sublime vos portraits avec un niveau de détail stupéfiant, des couleurs fidèles, zéro latence de l’obturateur et des performan­­ces jusqu’à deux fois supérieures en conditions de faible éclairage.

Et maintenant, les portraits peuvent aussi être des Live Photos.

Une excellente nouvelle pour les clients qui ont commandé l'iPhone 15 Pro, d'autant que les portraits ne sont pas les seuls à bénéficier du Photonic Engine. Le mode Nuit fait lui aussi un bond en avant, surtout dans les environne­­ments sombres grâce à une gamme dynamique accrue. Pour tout cela, il faut évidemment iOS 17.