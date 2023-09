Comment précommander l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Pro en France, Belgique, Suisse, Canada

Si vous avez prévu de renouveler votre iPhone ou de quitter Android pour l'iPhone 15, alors vous êtes au bon endroit. Apple ouvre aujourd'hui les précommandes de ses tout nouveaux iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Bonne nouvelle, les prix ont été revus à la baisse avec jusqu'à 100 euros de moins pour l'iPhone 15 Pro. Malgré l'inflation, la firme a tout de même consenti à revoir sa grille en Europe, après un bond incompréhensible l'an passé.

À quelle heure s'ouvrent les précommandes l'iPhone 15 ?

Selon le site web d'Apple, vous pouvez précommander l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max en France à partir de 14 heures ce vendredi 15 septembre, valable en Belgique et en Suisse par exemple (au Canada à partir de 5h PT/8h ET).



Pour ceux qui précommandent pour la première fois, sachez la méthode la plus efficace consiste à utiliser l'application du magasin Apple pour iPhone ou iPad. Pour assurer le coup, mieux vaut également ouvrir le site Apple sur son Mac / PC.

Comment se préparer à la précommande de l'iPhone 15 ?

Apple mettra temporairement sa boutique en ligne hors ligne pour préparer les précommandes, généralement tôt le matin. Pendant cette période, vous ne pourrez pas configurer l'application Apple Store. Il est donc essentiel de mettre à jour vos méthodes de paiement et vos adresses de livraison à l'avance.



Pour ne pas décevoir ses clients, Apple incite les gens à "se préparer" et à préconfigurer leur appareil iPhone 15 préféré et à l'enregistrer en tant que favori à l'avance.



Une fois votre configuration enregistrée, lorsque les précommandes ouvriron, il vous suffira de vous rendre dans l'application Apple Store, d'aller dans votre liste de favoris, de sélectionner votre iPhone 15 et de passer à la caisse avec Apple Pay ou autre moyen de paiement.

Précommander un iPhone 15 chez Apple

Si vous n'avez jamais précommandé un iPhone, sachez qu'en 2023, c'est très facile. Voici la marche à suivre...

Téléchargez l'application Apple Store (si pas déjà fait)

Ouvrez l'application Apple Store, appuyez sur votre photo de profil dans le coin supérieur droit, et configurez / vérifiez vos détails de paiement et d'expédition principaux.

Configurez le modèle d'iPhone 15 de votre choix, en sélectionnant votre couleur préférée, votre espace de stockage, etc. Après avoir défini vos préférences, touchez l'icône "ruban" dans le coin supérieur droit pour sauvegarder votre précieux.

Lorsque l'Apple Store sera de nouveau en ligne le vendredi 15 septembre (il y a souvent quelques minutes de flottement), ouvrez l'application Apple Store (ou le site Apple sur un Mac / Pc), touchez l'icône "Pour vous" en bas, puis faites défiler jusqu'à "Éléments sauvegardés". Sélectionnez votre iPhone et passez à la caisse.

Précommander un iPhone 15 chez un opérateur / revendeur

Les opérateurs tels que Free, Orange, Sosh, SFR, RED, Bouygues, Proximus, Telenet, Swisscom, Salt, Sunrise, Rogers/Fido, Telus/Koodo, Bell/Virgin et Freedom Mobile proposeront également des précommandes pour la gamme iPhone 15 le 15 septembre. N'oublions pas non plus les revendeurs comme Amazon, Darty, Fnac et autres qui sont évidemment déjà prêts !



Voici quelques liens pour gagner du temps.



France 🇫🇷 :

Belgique 🇧🇪 :

Suisse 🇨🇭 :

Canada 🇨🇦 :

