L'iPhone 15 reconditionné disponible sur le refurb d'Apple en France avec une belle remise

Apple élargit son offre de produits reconditionnés en Europe avec l'arrivée des iPhone 15 en France, Allemagne, Italie et Espagne. Une bonne nouvelle pour les amateurs de la marque à la pomme qui souhaitent s'offrir le smartphone sorti en 2023 à prix réduit.

Une remise de 15% sur les modèles reconditionnés

Les iPhone 15 reconditionnés sont proposés avec une remise attractive de 15% par rapport aux modèles neufs. Pour le moment, seules les versions 128 Go et 256 Go sont disponibles, mais d'autres capacités de stockage devraient être proposées prochainement. L'iPhone 15 Plus ainsi que les versions Pro et Pro Max (désormais discontinuées) sont également attendus dans le catalogue des produits reconditionnés.

La qualité Apple garantie

Comme pour tous ses produits reconditionnés, Apple garantit une qualité proche du neuf. Chaque iPhone bénéficie d'une nouvelle batterie, d'une nouvelle coque externe et est livré avec un câble USB-C. La garantie standard d'un an s'applique, avec la possibilité de souscrire à l'AppleCare+ pour une protection étendue.



Les appareils sont débloqués et compatibles avec tous les opérateurs. Pour rappel, depuis le lancement de la gamme iPhone 16 en septembre 2024, seuls les iPhone 15 et 15 Plus sont encore commercialisés en version neuve sur l'Apple Store. Les iPhone 15 sont les premiers à apporter l'USB-C et la Dynamic Island sur une gamme non Pro. Malheureusement, l'iPhone 15 ne sera pas compatible avec Apple Intelligence lors de sa sortie en Europe, et il faut en prendre compte lors de votre achat.