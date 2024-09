Apple Intelligence en français : rendez-vous en 2025 !

Lors de la keynote iPhone 16, Apple a levé le voile sur la feuille de route linguistique de son IA maison baptisée Apple Intelligence. Si le support du français est bien prévu, il faudra faire preuve de patience : la firme de Cupertino annonce une disponibilité courant 2025, sans plus de précisions.

Le français, l'espagnol, le chinois et le japonais attendront 2025

Au lancement en octobre avec iOS 18.1 et macOS 15.1, Apple Intelligence ne sera disponible qu'en anglais américain. En décembre, d'autres déclinaisons locales de l'anglais (Australie, Canada, Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud et Royaume-Uni) seront ajoutées.

Mais pour voir débarquer de nouvelles langues comme le français, l'espagnol, le chinois ou le japonais, il faudra patienter jusqu'en 2025. Une annonce encourageante mais qui manque clairement de précision : s'agit-il du début ou de la fin d'année ? Mystère.



Pour rappel, Apple Intelligence introduit plusieurs fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle sur les appareils iPhone, iPad et Mac. Par exemple, Genmoji permet de créer des emojis personnalisés à partir de descriptions ou de photos. La fonctionnalité Visual Intelligence offre des informations contextuelles en temps réel : en pointant l'appareil photo sur un restaurant, on peut obtenir des avis ou réserver une table. De plus, l'outil Clean Up dans Photos supprime automatiquement les éléments indésirables d'une image, et Siri, avec une compréhension plus contextuelle, peut gérer des tâches complexes entre différentes applications, comme retrouver des emails ou programmer des messages?

Quid de la disponibilité en France et dans l'UE ?

Si le support du français est une bonne nouvelle pour les utilisateurs francophones du monde entier (Suisse, Canada, Belgique...), cela ne présage en rien de la disponibilité d'Apple Intelligence dans l'Hexagone ou chez nos voisins européens.

Apple Intelligence sera disponible sur l'iPhone 15 Pro/Max et tous les modèles d'iPhone 16, ainsi que sur les Mac et iPad avec puce M.

Pour rappel, l'IA d'Apple ne sera pas proposée dans les pays de l'Union Européenne au lancement, officiellement à cause des "incertitudes réglementaires" liées au Digital Markets Act. La question devra donc être réglée d'ici 2025 pour espérer profiter d'Apple Intelligence en français sur le Vieux Continent.

En attendant des précisions sur le calendrier exact, certains utilisateurs non-anglophones pourraient être tentés de patienter jusqu'à l'iPhone 17 pour bénéficier d'Apple Intelligence dans leur langue. À moins d'opter pour la solution de contournement : basculer son iPhone en anglais américain. Pas idéal mais c'est toujours ça !