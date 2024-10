Apple présente le nouvel iMac M4 avec option anti-reflet

Comme attendu, Apple a dévoilé le nouvel iMac 24 pouces doté de la toute dernière puce M4 et des capacités Apple Intelligence, conçu pour améliorer productivité, créativité et confidentialité.



Si le modèle M3 était déjà éligible à l'IA maison, on note surtout de nouveaux coloris et une option de verre nano-texturé pour la première fois. Sans oublier 16 Go de RAM d'office ! En revanche, pas de Wi-Fi 7, mais une baisse de prix.

Un nouvel iMac vibrant

Comme vous pouvez le voir sur les images, Apple abandonne les tons pastels pour des coloris plus marqués, avec du vert, du jaune, du orange, du rose, du violet, du bleu et du gris.



John Ternus, vice-président senior de l'ingénierie matérielle d'Apple, ne tarit pas d'éloges à propos de l'iMac 2024 :

L'iMac est apprécié par des millions d'utilisateurs, qu'il s'agisse de familles à la maison ou d'entrepreneurs au travail. Avec les incroyables fonctionnalités d'Apple Intelligence et les puissantes performances du silicium Apple, le nouvel iMac change une fois de plus la donne.



Avec M4 et Apple Intelligence, de nouvelles couleurs superbes qui s'intègrent à tous les espaces, un appareil photo Center Stage de 12 Mpx et un nouvel écran en verre nano-texturé, l'iMac entre dans une nouvelle ère.

Les performances en hausse

Cet ordinateur tout-en-un offre des performances accrues avec jusqu'à 1,7 fois plus de rapidité pour les tâches quotidiennes et 2,1 fois plus de puissance pour des activités intensives comme la retouche photo et les jeux vidéo, comparé à l'iMac M1.

Apple ne compare pas son ordinateur avec le modèle précédent, le M3, probablement parce que l'écart de performances est moins significatif.



Concrètement, Apple promet une expérience de jeu plus fluide dans des titres comme le prochain Civilization VII, notamment grâce à 16 Go de mémoire unifiée en standard, configurable jusqu'à 32 Go. Le moteur neuronal du M4 est désormais trois fois plus rapide que celui de l'iMac M1, ce qui en fait le meilleur tout-en-un au monde pour l'IA et accélère le rythme auquel les utilisateurs peuvent accomplir leurs tâches.



Avec la M4, les performances de l'iMac vont encore plus loin :

Les familles, les petites entreprises et les entrepreneurs peuvent accomplir leurs tâches de productivité quotidiennes avec des performances jusqu'à 1,7 fois plus rapides1 dans des applications telles que Microsoft Excel, et jusqu'à 1,5 fois plus rapides5 dans Safari par rapport à l'iMac avec M1.

Les joueurs peuvent profiter d'un gameplay incroyablement fluide, avec des taux de rafraîchissement5 jusqu'à 2 fois plus élevés que sur l'iMac avec M1.

Les créateurs de contenu peuvent éditer comme jamais auparavant, avec des performances d'édition photo et vidéo jusqu'à 2,1x plus rapides lors de l'application de filtres et d'effets complexes dans des applications telles qu'Adobe Photoshop1 et Adobe Premiere Pro5 par rapport à l'iMac avec M1.

Par rapport au PC tout-en-un de 24 pouces le plus populaire équipé du dernier processeur Intel Core 7, le nouvel iMac est jusqu'à 4,5 fois plus rapide.

Par rapport au modèle iMac à base de processeur Intel le plus répandu, le nouvel iMac est jusqu'à 6 fois plus rapide.

L'IA comme argument

L'intégration de Apple Intelligence propose des capacités d'IA à travers le système, permettant aux utilisateurs de raffiner leurs écrits dans diverses applications, de communiquer plus naturellement avec un Siri repensé, et d'organiser le contenu. Des fonctionnalités comme Image Playground et Genmoji permettent aux utilisateurs de créer des images et des emojis facilement, tandis que l'intégration de ChatGPT sera prochainement disponible pour fournir une assistance supplémentaire sans nécessiter de compte.

Un écran de 24 pouces avec option

Le nouvel écran Retina 4.5K de 24 pouces dispose en option d’un verre nano-texturé réduisant les reflets. De quoi utiliser son magnifique iMac n'importe où, même dos au soleil ou sous un néon. Si vous souhaitez ajouter une couche anti-reflet, comptez tout de même 230 €. Et encore, il faut au moins le modèle avec 10 coeurs CPU.



Par contre, petite précision, l'iMac 2020 de 27 pouces à base d'Intel était disponible avec une option d'affichage à nano-texture avant d'être abandonné. Le nouvel iMac est donc la première fois que cette fonctionnalité est disponible avec un processeur Apple Silicon.

Des composants améliorés

Une caméra 12 mégapixels, compatible Center Stage, garantit un cadrage centré lors des appels vidéo, tandis que la vue de bureau utilise l’objectif grand angle pour afficher l'utilisateur et une vue en plongée, pratique pour les présentations.



Cette expérience audio et vidéo est complétée par un système de trois microphones de qualité studio avec beamforming et six haut-parleurs pour un son immersif.



En outre, Apple poursuit ses efforts de durabilité avec un design écoresponsable pour l'iMac, utilisant de l'aluminium 100 % recyclé pour le support et un emballage entièrement en fibre.

Le nouveau coloris vert de l'iMac 2024. © Apple.

Une connectivité légèrement décevante

Pour la connectivité, l'iMac est équipé de quatre ports USB-C Thunderbolt 4 et prend en charge le Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3.



L’iMac 2024 intègre mainte­nant jusqu’à quatre ports Thunderbolt 4, ce qui multiplie les possibi­lités d’accessoires et offre des vitesses de transfert de données fulgurantes. Vous pouvez égale­ment connec­ter jusqu’à deux écrans 6K externes pour voir encore plus grand



La fonction Touch ID assure un accès sécurisé et permet de basculer facilement entre les profils utilisateurs. Mais le modèle de base n'y a toujours pas droit.



En revanche, les accessoires Magic (Keyboard, Trackpad et Mouse) évoluent et sont désormais dotés d'un port USB-C. Enfin !

Sequoia présent !

Le nouvel iMac est accompagné de macOS Sequoia, intégrant iPhone Mirroring et des mises à jour de Safari pour une navigation sans distraction. macOS Sequoia améliore également l'expérience de jeu avec Personalized Spatial Audio et le Game Mode pour des titres comme Assassin’s Creed Shadows.

Prix et date de sortie de l'iMac M4

Comme indiqué dans son communiqué, Apple a déjà ouvert les précommandes et les livraisons débuteront le 8 novembre. Les prix démarrent à 1 499 € en France, contre 1 599 € pour l'ancien modèle avec 8 coeurs CPU et 8 coeurs. GPU. Mieux, on passe de 8 à 16 Go de RAM, bien que le disque SSD reste coincé à 256 Go de stockage de base.



Si vous voulez le modèle supérieur, avec 10 coeurs CPU et 10 coeurs GPU sur la puce M4, il faudra débourser 1 749 €, mais vous aurez droit à un Magic Keyboard avec Touch ID, deux ports USB-3 en plus des deux ports USB-4, ainsi qu'un port Gigabit.



Les précommandes seront ouvertes dans la journée chez Amazon, Darty et compagnie.

