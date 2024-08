Civilization VII sera jouable sur Mac dès la sortie mondiale

Comme attendu, Firaxis a dévoilé la bande-annonce de gameplay de Sid Meier's Civilization 7, ou CIV 7 pour les fans, tout en confirmant que le titre serait disponible sur Mac dès le premier jour de son lancement l'année prochaine. Une excellente pour les joueurs, mais aussi pour Apple qui veut attirer les jeux AAA dans son écosystème.

Civilization VII sera aussi sur Mac

Comme vous l'aurez deviné, il s'agit du septième opus de l'inimitable série Civilization, la populaire série de stratégie au tour par tour.

Dans Civilization VII, vos décisions stratégiques façonnent la lignée culturelle de votre empire, ainsi que son évolution. Gouvernez dans la peau d'un des grands dirigeants qui ont marqué l'histoire et orientez le cours de votre récit en choisissant une nouvelle civilisation à chaque étape de l'Histoire de l'Homme.

Le jeu sera lancé le 11 février 2025 et sera disponible à la fois sur Steam et sur l'Epic Games Store. La fiche Steam où vous pouvez précommander le jeu dès maintenant confirme que les trois éditions du jeu seront disponibles pour les utilisateurs de Mac. Malheureusement, il n'y a pas de configuration minimale ou recommandée, mais nul doute qu'il faudra un Mac M1 minimum, le mieux étant un Mac M3 comme le MacBook Pro M3 en promotion.

Les changements à venir dans Civilization 7

Le changement le plus fondamental, qui ne passera peut-être pas auprès de tous, est une refonte de la structure du jeu. Au lieu d'un grand nombre d'époques (antique, classique, médiévale, Renaissance, etc.), Civ 7 est divisé en trois âges seulement : l'Antiquité, l'Exploration et la Modernité. Au début de chaque âge, vous serez invité à choisir une nouvelle civilisation, avec des options qui dépendent de votre civilisation actuelle et des choix que vous avez faits jusqu'à présent. La Mongolie peut apparaître dans les options de l'ère Exploration si vous avez développé de puissantes unités de cavalerie, par exemple.



Voici les évolutions structurelles clés :

Les chefs ne sont plus obligés de correspondre à leur civilisation ; vous pouvez associer n'importe quel chef à n'importe quelle civilisation au début d'une partie.

Les parties sont désormais divisées en trois périodes plus longues : Antiquité, Exploration et Modernité

Les âges de l'Antiquité et de l'Exploration culminent avec des événements de crise, qui obligent les joueurs à adopter de plus en plus de politiques de crise - des effets négatifs que nous devrons gérer.

Vous choisissez une nouvelle civilisation lorsque vous entrez dans une nouvelle ère. Le choix de la civilisation dépend de votre civilisation actuelle et de vos actions au cours de l'âge précédent. Cela signifie également que chaque âge a sa propre sélection de civilisations.

Les leaders ne sont pas nécessairement des chefs d'État historiques ; Benjamin Franklin est un leader, par exemple

Les conditions de victoire standard sont de nouveau présentes (culture, science, etc.), et vous serez désormais encouragé à poursuivre une réalisation dans l'une de ces « voies d'héritage » au cours des deux premiers âges - par exemple, en construisant de nombreuses merveilles du monde dans l'âge de l'Antiquité afin d'établir une domination culturelle précoce.

Parmi autres grandes nouveautés, citons les rivières navigables, de nouveaux événements narratifs, des puissances indépendantes à la place des barbares, ainsi que le retour de la religion et des catastrophes naturelles.

Les spécificités du multijoueur

Pour les amateurs du multi, voici les informations à connaître :

Civ 7 sortira sur toutes les grandes plateformes au lancement : Windows (Steam et Epic), Linux (Steam), Mac (Steam), Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S.

Il y aura du multijoueur en ligne avec du crossplay PC/console. Le lanceur 2K est abandonné, mais vous aurez besoin d'un compte 2K pour le multijoueur en ligne.

Les matchs multijoueurs peuvent couvrir les trois âges ou un seul âge « afin que vous puissiez profiter d'un jeu entier en une seule session ».

Sur Xbox, PlayStation et PC, cinq joueurs sont pris en charge dans les âges Antiquité et Exploration, et huit joueurs sont pris en charge dans l'âge Moderne.

La version Switch prend en charge moins de joueurs, quatre dans l'Antiquité et l'Exploration, et six dans l'Âge Moderne.

Rendez-vous l'année prochaine

Rendez-vous le 11 février 2025 pour découvrir CiV 7 sur Mac (et PC).

En attendant, rappelons que Civilization VI est désormais optimisé pour Mac avec Apple Silicon.

Télécharger Civilization® VI à 34,99 €